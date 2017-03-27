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Российские дальнобойщики сожгли у Смольного автомобиль

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  • 27.03.2017, 15:43
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Организаторы всероссийской забастовки призвали народ вставать против режима Путина.

Объявившие всероссийскую стачку дальнобойщики сожгли в Санкт-Петербурге возле Смольного автомобиль. Видео опубликовано на канале youtube.com.

«27 марта 2017 года, Всероссийская стачка дальнобойщиков, начавшись с Дальнего Востока, распространяется по всей России.

Вставай Россия - поддержи протест, начавшийся 26 марта, против режима Путина.

Это только начало».

Напомним, что в целом ряде российских регионов началась массовая акция водителей большегрузных автомобилей, протестующих против платного проезда по федеральным трассам. В понедельник, 27 марта, дальнобойщики в знак протеста против системы «Платон» выстроили фуры на обочинах дорог в Московской, Оренбургской, Амурской областях, Санкт-Петербурге, Татарстане, Приморье, и других регионах.


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