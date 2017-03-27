Ригони призвал немедленно освободить задержанных на День Воли 7 27.03.2017, 16:08

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Андреа Ригони

Фото: БелТА

Спецдокладчик ПАСЕ по Беларуси осудил действия режима Лукашенко.

По итогам своего исследовательского визита в Минск 23-24 марта спецдокладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Беларуси Андреа Ригони призвал белорусские власти поддерживать диалог с Парламентской ассамблеей и немедленно освободить всех задержанных в связи с демонстрациями в марте и ежегодным празднованием Дня Воли 25 марта, пишет «Весна».

По сообщениям СМИ, с начала марта более 100 журналистов стали жертвами все нарастающего давления, задержаний, насилия и административной ответственности; около 700 человек, в том числе лидеры оппозиции, были задержаны, и многие из них, как ожидается, будут осуждены в судебном порядке.

«Использование административных задержаний и насилия ради запугивания оппозиции вызывает тревогу и особую озабоченность во время сближения между Беларусью и Ассамблеей. Все должно быть сделано, чтобы избежать того, что люди, задержанные до начала и во время демонстраций, станут политическими заключенными. Массовые задержания - не решение проблемы критики и инакомыслия, они лишь отдаляют страну от европейских стандартов уважения свободы выражения мнений, собраний и прав человека».

В Минске Ригони встретился с представителями правительства, в том числе с президентом, министром иностранных дел и спикерами обеих палат парламента, а также с представителями гражданского общества, в том числе активистами оппозиции, журналистами и НПО. Спецдокладчик ПАСЕ намерена представить свой доклад Комитету на сессии Ассамблеи, которая состоится в апреле.