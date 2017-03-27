Павел Северинец на свободе 5 27.03.2017, 16:23

6,171

Павел Северинец

Лидер БХД был задержан после Марша рассерженных белорусов в Орше.

Ожидалось, что Северинец будет освобожден в 14:35. Но за сорок минут до назначенного времени, Павел позвонил жене с чужого номера и сказал, что он находится на Оршанском вокзале, пишет novychas.by.

Северинца встретили на вокзале

«Силой меня начали вывозить втихаря. Слава Богу, что не в Толочин или куда-то еще!», - прокомментировал Павел свое освобождение.

Напомним, Северинец был задержан после акции против налога на «тунеядство» в Орше. Лидер БХД был осужден на 15 суток.