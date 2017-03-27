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Павел Северинец на свободе

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  • 27.03.2017, 16:23
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Павел Северинец

Лидер БХД был задержан после Марша рассерженных белорусов в Орше.

Ожидалось, что Северинец будет освобожден в 14:35. Но за сорок минут до назначенного времени, Павел позвонил жене с чужого номера и сказал, что он находится на Оршанском вокзале, пишет novychas.by.

Северинца встретили на вокзале

«Силой меня начали вывозить втихаря. Слава Богу, что не в Толочин или куда-то еще!», - прокомментировал Павел свое освобождение.

Напомним, Северинец был задержан после акции против налога на «тунеядство» в Орше. Лидер БХД был осужден на 15 суток.


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