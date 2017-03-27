«Белтелеком» предупреждает о сбоях в работе интернета

«Белтелеком» предупреждает о сбоях в работе интернета3
- 27.03.2017, 16:31
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РУП «Белтелеком» предупреждает о возможных сбоях в работе ByFly ночью 30 марта в Минске.
Такая информация размещена на сайте компании.
С 1.00 до 6.00 на сети передачи данных Минска будут проводиться ремонтно-настроечные работы с кратковременными перерывами в предоставлении услуг телефонии IMS, byfly, ZALA, охраны для отдельных абонентов города.
При перерывах телефонной связи доступ к экстренным службам возможен по мобильной связи