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Максим Винярский – судье: Когда-нибудь вы ответите за это

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  • 27.03.2017, 16:38
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Максим Винярский

Координатора «Европейской Беларуси» осудили на восемь суток ареста за День Воли.

Координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского приговорили к 8 суткам ареста, сообщает «Радыё Свабода».

Его судили в Партизанском суде Минска. «Всего лишь 8 суток?» - удивился Максим Винярский.

После вынесения приговора он сказал судье Волчковой: «Все равно я считаю вас виновной в репрессиях, когда-нибудь вы ответите за это».


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