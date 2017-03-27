Максим Винярский – судье: Когда-нибудь вы ответите за это 5 27.03.2017, 16:38

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Максим Винярский

Координатора «Европейской Беларуси» осудили на восемь суток ареста за День Воли.

Координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского приговорили к 8 суткам ареста, сообщает «Радыё Свабода».

Его судили в Партизанском суде Минска. «Всего лишь 8 суток?» - удивился Максим Винярский.

После вынесения приговора он сказал судье Волчковой: «Все равно я считаю вас виновной в репрессиях, когда-нибудь вы ответите за это».