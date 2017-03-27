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Таксистка простаивала час, чтобы узнать о судьбе Статкевича

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  • 27.03.2017, 16:46
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Женщина привезла журналиста на пресс-конференцию с политиком и осталась ждать возле дома.

Об этой занимательной истории рассказал у себя в «Фейсбуке» журналист Алесь Пилецкий:

"О том, что Статкевич дома, я узнал около 9 часов от редактора, когда ехал на работу в метро. Дозвониться до Марины Адамович удалось не сразу, только из редакции. Вызвал такси, приехала водитель-женщина":

— Вы по работе куда-то едете? Здесь работаете где-то?

— Да, здесь. На Еврорадио.

— А, журналист. Сейчас такие события в стране происходят. Но вам ведь нельзя о них рассказывать.

— Нам можно. Мы обо всем рассказываем.

— И о том, что Статкевич исчез можете тоже рассказать? Что его похитили и совершенно неизвестно, что с ним случилось?

— Можем. Вы меня сейчас к нему как раз везете. Нашелся Статкевич. Утром приехал домой к жене.

— К Статкевичу??? Вы не шутите?

— Нет. Я еду записать рассказ о его приключениях.

— Слушайте, а давайте я вас подожду около его дома, можно? Вы как только поговорите, садитесь ко мне и обратно поедем в центр. Расскажете, как он.

— Хорошо.

Такси ждало меня почти час)


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