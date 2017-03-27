Таксистка простаивала час, чтобы узнать о судьбе Статкевича

Таксистка простаивала час, чтобы узнать о судьбе Статкевича2
- 27.03.2017, 16:46
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Женщина привезла журналиста на пресс-конференцию с политиком и осталась ждать возле дома.
Об этой занимательной истории рассказал у себя в «Фейсбуке» журналист Алесь Пилецкий:
"О том, что Статкевич дома, я узнал около 9 часов от редактора, когда ехал на работу в метро. Дозвониться до Марины Адамович удалось не сразу, только из редакции. Вызвал такси, приехала водитель-женщина":
— Вы по работе куда-то едете? Здесь работаете где-то?
— Да, здесь. На Еврорадио.
— А, журналист. Сейчас такие события в стране происходят. Но вам ведь нельзя о них рассказывать.
— Нам можно. Мы обо всем рассказываем.
— И о том, что Статкевич исчез можете тоже рассказать? Что его похитили и совершенно неизвестно, что с ним случилось?
— Можем. Вы меня сейчас к нему как раз везете. Нашелся Статкевич. Утром приехал домой к жене.
— К Статкевичу??? Вы не шутите?
— Нет. Я еду записать рассказ о его приключениях.
— Слушайте, а давайте я вас подожду около его дома, можно? Вы как только поговорите, садитесь ко мне и обратно поедем в центр. Расскажете, как он.
— Хорошо.
Такси ждало меня почти час)