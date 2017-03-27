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Директор «Минск-2»: Лоукосты не соответствуют высоким стандартам нашего аэропорта

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  • 27.03.2017, 17:04
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Лоукост-компании хотели прийти на белорусский рынок, но не согласились на поставленные условия.

Гендиректор Национального аэропорта «Минск» ожидает, что в обозримом будущем в Беларусь начнут летать самолеты из Северной Америки, Индии и Японии. Условия же работы европейских лоукост-компаний, по словам Дмитрия Меликяна, не всегда соответствуют отечественным стандартам. Об этом он рассказал в программе «Неделя» на телеканале СТВ, пишет nn.by.

Генеральный директор аэропорта сказал, что Беларусь не будет копировать модель Вильнюсского аэропорта, куда летает несколько бюджетных компаний. В планах Дмитрия Меликяна — сделать Минск крупным пересадочным узлом для пассажиров по пути из Европы в Азию.

«В Вильнюсе нет своей базовой авиакомпании. Они вынуждены привлекать все компании, которые лишь бы летали. У них нет транзита», — объяснил свою позицию гендиректор Национального аэропорта.

Он признал, что лоукост-компании хотели бы прийти на белорусский рынок. Но условия минского аэропорта их не устроили.

«Да, это дешевый тур, это, с одной стороны, все очень хорошо, но «лоукост»-компании зарабатывают на другом. Они зарабатывают на багаже, на услугах, которые оказывают не бесплатно на борту самолета, — описал модель работы бюджетных перевозчиков Дмитрий Меликян. — Они просятся. Мы им предлагаем услуги, как оказываем мы другим авиакомпаниям. Они: «Нет, давайте мы будем зарабатывать на багаже. Давайте». Я говорю, что нет. Наш стандарт, что у человека, прибывающего в аэропорт, в стоимости билета уже забито то, что он свои 20 кг в багаже и 8 в ручной клади спокойно провозит. И не надо его мучить, не надо из него делать какого-то изгоя. Я считаю, что наш народ должен получать высококачественную услугу».

Иными словами, модель лоукост, при которой бесплатно можно провезти на борту только ручную кладь, а багаж и питание на борту нужно докупать дополнительно, не вписывается в стандарты Национального аэропорта «Минск».


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