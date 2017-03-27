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Дмитрий Бондаренко: Я по-прежнему убежден, что до конца года Лукашенко не будет во власти

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  • 27.03.2017, 17:06
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Дмитрий Бондаренко

Снятие персональных санкций с сотен чиновников и силовиков режима Лукашенко было ошибкой.

Об этом заявил в комментарии изданию "Гордон" координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Дмитрий Бондаренко.

"Лукашенко объявил войну целому народу. Но дух белорусов не сломлен. Средневековые методы уже не работают. Люди организуются, и Лукашенко ничего не сможет сделать. Это не 2010 год. Уже другие настроения и эмоции. Было видно, что люди сознательно шли в автозаки. Этот мирный ненасильственный протест когда-нибудь все равно победит. И я по-прежнему убежден, что до конца года Лукашенко не будет во власти", – отметил Бондаренко.

По его мнению, Лукашенко испугался прошедших в Беларуси акций протеста.

"Мы увидели параноидальный панический страх диктатора, который понимал: первое – если не бросить все силы (милицию, военных, спецслужбы), то людей выйдет очень много. Диктатор испугался и применил неадекватную силу к своему народу. Второе – 25 марта мог стать днем обретения субъектности белорусским народом и белорусской оппозицией, потому что эти протесты были персонализированы и связаны с именем лидера Белорусского национального конгресса Николая Статкевича, который взял на себя ответственность за эту акцию", – подчеркнул оппозиционер.

Он считает, что Запад преждевременно снял санкции с окружения Лукашенко.

"Вакханалию в Беларуси могла бы прекратить солидарная позиция Запада и соседних стран, в том числе Украины. Политика Евросоюза, Польши, Украины в отношении белорусского диктатора с целью протянуть ему морковку абсолютно провалилась. Снятие персональных санкций с сотен чиновников и силовиков режима Лукашенко было ошибкой. Но европейцы предпочли дружить с Лукашенко, чтобы через Беларусь заниматься контрабандой в РФ. Мы неоднократно предупреждали: вы разделите ответственность за действия Лукашенко, потому что если бандитов поощрять, они неминуемо пойдут на новое преступление. А сейчас, когда проявилось истинное обличье Лукашенко, я вижу шок в Польше. Президент, глава Сената, МИД очень удивлены", – резюмировал Бондаренко.


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