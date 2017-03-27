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Спикеры парламентов Литвы, Польши и Украины рассмотрят ситуацию в Беларуси

  • 27.03.2017, 17:33

Сегодня в Варшаве начинается 8-я Межпарламентская ассамблея.

27 марта в Варшаве начинается 8-я Межпарламентская ассамблея Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сената Республики Польша. С руководителями делегаций планирует встретиться президент Польши Анджей Дуда.

Как отмечает 112.ua, завтра спикеры парламентов будут обсуждать ситуацию, которая сложилась в Беларуси.

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.


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