Спикеры парламентов Литвы, Польши и Украины рассмотрят ситуацию в Беларуси 27.03.2017, 17:33

Сегодня в Варшаве начинается 8-я Межпарламентская ассамблея.

27 марта в Варшаве начинается 8-я Межпарламентская ассамблея Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сената Республики Польша. С руководителями делегаций планирует встретиться президент Польши Анджей Дуда.

Как отмечает 112.ua, завтра спикеры парламентов будут обсуждать ситуацию, которая сложилась в Беларуси.

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.