Яна Русакевич: «Я не знаю, может, меня подлечат, а после посадят в тюрьму» 1 27.03.2017, 17:27

Яна Русакевич

Актриса Яна Русакевич получила черепно-мозговую травму в центре Минска на Дне Воли.

Милиция нашла Яну в больнице скорой помощи.

«Меня везли на томографию, а милиционер записывал за мной, - объясняет Свободе Яна Русакевич. - Где была, при каких обстоятельствах избили. Я не знаю, для чего это записывали. Говорю, мол, неужели вы найдете одного из сотни омоновцев, который ударил меня по голове дубинкой? Зачем вы записываете? Милиционер сказал, что его там на месте не было и что нужны подробности. Я не знаю, может, меня подлечат, а после посадят в тюрьму».