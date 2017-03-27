Директора «Арт-сядзібы» Павла Белоуса осудили на 15 суток ареста 27.03.2017, 17:41

Павел Белоус

Фото: «Наша Ніва»

Павел вместе с беременной женой был задержан вчера вовремя акции солидарности на Октябрьской площади в Минске.

Процесс над главой «Арт-сядзібы» Павлом Белоусом проходил в суде Ленинского района. Павел вместе с беременной женой был задержан вчера, 26 марта, вовремя акции на Октябрьской площади в Минске. Жену вскоре отпустили, а Павла отвезли на Окрестина, где он провел ночь, пишет nn.by.

Его обвиняли в том, что он ругался матом, громко кричал, вел себя агрессивно. Вину Белоус не признал.

«Я говорю по-белорусски, и если бы я выражался, то сотрудники ОМОНа и не поняли бы, что я имею в виду, например «трасца табе ў бок», - рассказал судье Белоус.

Свидетели-ОМОНовцы дали стандартные показания: нецензурно выражался, размахивал руками.

Судье показали видео задержания Белоуса и обратили внимание, что задерживают его не те ОМОНовцы, которые выступили свидетелями. Судья не обратил внимание на это.

Приговор Белоусу - 15 суток ареста.