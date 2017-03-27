На Окрестина есть мужчина, которого не могут осудить, потому что он не называет фамилию 19 27.03.2017, 18:15

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Фото: interfax.by

Свою фамилию он назвать отказывается, пока ему не объяснят, почему его задержали.

В Минске продолжаются суды над людьми, задержанными 25 и 26 марта.

Глеб Галушко оштрафован на 460 рублей (20 базовых величин). Активист «Моладзi БНФ» Никита Краснокуцкий осужден на 10 суток. Телеоператор Александр Борозенко приговорен к 15 суткам ареста, передает «Еврорадио».

Также стало известно, что на Окрестина среди задержанных есть бывший альпинист Валерий. Свою фамилию он назвать отказывается, пока ему не объяснят, почему его задержали. В автозаке ему стало плохо, потому что ему повредили ребра. Мужчине примерно 60 лет. Осудить его не могут, так как не знают фамилию.