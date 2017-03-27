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Анастасия Шпаковская: У нас есть шанс изменить судьбу страны!

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  • 27.03.2017, 18:23
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Анастасия Шпаковская

Солистка группы Naka Анастасия Шпаковская призвала белорусов к солидарности.

Певица опубликовала обращение в Фейсбуке:

Друзья!

Поскольку поток вранья и информационной войны переходит все мыслимые пределы, считаю необходимым поделиться такой информацией. Первое, для людей, находящихся за пределами Беларуси - мы не террористы, мы живые, вменяемые люди, которые устали от бесчинства и поборов власть имущих.

Мы не хотим войны, не готовим террористических акций, не готовим коктейлей и бомб. Мы не хотим жертв, даже среди тех, кто за наши налоги выходит с автоматами и щитами, против безоружных нас.

Нас унижают, бьют, сажают в тюрьмы, но мы все равно не хотим войны. Долгие десятилетия нам не дают высказать свой протест, не дают силой, страхом. То,как грубо орудуют власти, как дерзко врут, говорит о том, что народ для них просто налогооблагаемое мясо.

Но мы люди. Мы живые. И не хотим жить, боясь расправы. Что же делать нам в этом аду? Есть ли шанс миром изменить судьбу страны, в которой больше двадцати лет правит беспощадный диктат? Я надеюсь, что есть...

Вижу его в объединении всех, кто видит по существу происходящее вокруг. Нас так сильно разрознили, что в нас нет силы. Нам нужно быть вместе. Нужно, как никогда. Нужно делиться информацией, помогать заключенным, поддерживать, защищать друг друга, несмотря ни на какие различия... И тогда это будет сила, которую не разгонишь никакими войсками, не пересажаешь.

Призываю к единству. Это будет первый шаг....


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