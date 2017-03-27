закрыть
27 марта 2017, понедельник, 20:43
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Глава британского МИДа отменил свой визит в Москву

2
  • 27.03.2017, 18:31
  • 13,076

Приглашение посетить Москву Борис Джонсон получил от российского коллеги Сергея Лаврова в начале марта.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не приедет в Москву в марте, визит отменен из-за изменений в расписании встреч глав МИД стран — членов НАТО. Об этом сообщил РБК представитель пресс-службы посольства Великобритании в России.

«К сожалению, мы вынуждены отложить визит министра иностранных дел Великобритании в Россию, запланированный в этом месяце, в связи с изменениями в расписании встречи министров иностранных дел стран — членов НАТО», — заявили в пресс-службе.

Министерство иностранных дел Великобритании в начале марта анонсировало визит Джонсона в Москву, который должен был состояться «в ближайшие недели». В МИДе уточняли, что Джонсон принял предложение российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, при этом согласие на визит не означает возврата к отношениям, которые были ранее. Переговоры будут сосредоточены на отношениях между Лондоном и Москвой, а также на международных темах, включая Сирию и Украину, подчеркивало ведомство. Издание The Sunday Times писало, что Джонсон во время своей поездки в США будет обсуждать свой предстоящий визит в Россию.

Предыдущий глава МИД Великобритании Филип Хэммонд в Россию не приезжал. Уильям Хейг, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с мая 2010 по июль 2014-го, в последний раз посетил Москву с рабочим визитом в мае 2012 года.

Ранее Джонсон довольно резко высказывался в отношении России, он критиковал проводимую Москвой политику по Сирии и призывал международное сообщество к ужесточению давления на российские власти. В феврале министр также выступал против смягчения наложенных на Россию санкций. При этом дальнейшую демонизацию России на встрече с американскими конгрессменами он называл «глупой».


Мнение

Белорусам нужна солидарность
Белорусам нужна солидарность Олег Белоколос, gazeta.ua
Объединяемся, планируем, действуем
Объединяемся, планируем, действуем Андрей Стрижак
Идет белорусская весна
Идет белорусская весна Томаш Мацейчук
Ни копейки обезумевшему диктатору!
Ни копейки обезумевшему диктатору! Наталья Радина


Интервью

Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается