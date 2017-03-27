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Надежда Савченко: Белорусы, боритесь и поборите!

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  • 27.03.2017, 18:51
Надежда Савченко
Фото: Reuters

Бывшая политзаключенная и депутат Верховной Рады Украины поддержала борющихся белорусов и россиян.

«Белорусы, россияне, вы начали бороться за свое достоинство и право на свободной выбор, бороться против коррупции. Но пропаганда вашей нынешней, но невечной, власти запугивает вас тем, что это закончится войной, как в Украине.

Но подобная война возможна только тогда, когда ваш сосед желает поработить вас снова. Мы же, украинцы, желаем вам свободы от рабства!

Боритесь и поборите! Вам Бог поможет!», - написала Надежда Савченко в Фейсбуке.


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