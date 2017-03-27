С 1 апреля вместе с контролерами в транспорте будут работать дружинники 31 27.03.2017, 19:04

Фото: kp.by

Бригады «помощников» набирают из рабочих предприятия «Минсктранс».

Проверять оплату проезда в автобусах и троллейбусах ревизоры будут в сопровождении двух-трех дружинников. Работать, точнее помогать контролерам, они начнут уже с 1 апреля, сообщает kp.by.

- Часто наши контролеры сталкиваются с тем, что пассажиры в общественном транспорте ездят в нетрезвом виде, не желая оплачивать штраф, выражаются нецензурно, ведут себя агрессивно. Причем во всех видах транспорта, особенно в час пик, - объясняет нововведение заместитель директора КУП «Агентство «Минсктранс» Руслан Фурс. - Чтобы это пресечь, вместе с ревизорами теперь будут работать добровольцы, которые изъявили желание оказать содействие в проверке оплаты проезда. Они будут следить за тем, чтобы люди не нарушали законодательство и общественный порядок. В случае необходимости они могут вызвать наряд милиции или сопроводить нарушителя в отделение.

Как выяснилось, бригады дружинников формируют из рабочих предприятия «Минсктранс» и его филиалов. Причем помогать ревизорам они будут в свободное от работы время или в свои выходные дни. Оплачиваться отдельно такая добровольная работа не будет.

- На нашем предприятии уже есть штаб добровольной дружины, это обычные рабочие: инженеры, мастера, контролеры. Никаких бонусов или оплаты это не предусматривает - все только на добровольной основе, - говорит чиновник. - С 1 апреля будут работать три отделения дружинников - из нашего предприятия «Минсктранс», филиалов троллейбусного и автобусного парков. Насчет трамваев пока прорабатывается вопрос. У них будет специальная экипировка - нарукавная повязка, бедж и удостоверение.

- Сейчас в трамваях контролеры работают без специальной формы. Когда к ним присоединятся дружинники, их форму тоже уберут?

- Согласно законодательству дружинники будут работать в специальной экипировке вне зависимости от вида транспорта, - пояснил Руслан Фурс.