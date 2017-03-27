Психолог: Люди осознают, до перемен осталось не много 6 27.03.2017, 19:07

Психолог объяснила, почему белорусы перестали бояться задержаний.

Акция 25 марта запомнилась не столько задержаниями и брутальным разгоном, сколько достоинством и спокойствием, с которым демонстранты «сдавались» силовикам. Они делали селфи на фоне милицейских кордонов, махали флагами из автозака, передает «Еврорадио».

Почему вдруг белорусы осмелели?

По мнению психолога Людмилы Мирзаяновой, матери политзаключенного Федора Мирзоянова, белорусы адаптировались к политике властей ― устрашению и арестам:

«Сначала, конечно, это делает шокирующее впечатление, но постепенно круг людей, который попадает под это впечатление, расширяется, люди взаимодействуют и привыкают. Второй момент ― состояние людей не то. Тех, кто выходит, ― больше, они стали более уверенными, они чувствуют слабость власти».

Психолог не была в Беларуси полгода. Приехав сейчас, разговаривая с разными, абсолютно незнакомыми людьми, говорит, что белорусы меняются:

«Это другие люди! Изменилось отношение к этой действительности, изменилось отношение к власти. Люди пошли на акции. Вера в то, что успех возможен, очень укрепилась. Тревожность снизилась. Ведь когда люди знают, чего они хотят, а они хотят перемен, и знают, что они всё равно наступят, тогда суды и аресты не страшны. И это состояние уверенности распространяется, оно заразно. Даже этот момент устрашения накануне 25-го с посадками привёл только к одному ― ещё больший смех, больше иронии, сарказма... это тоже о многом говорит: перед распадом Советского союза было столько анекдотов, как никогда».