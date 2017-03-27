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Финансовая милиция заинтересовалась белорусскоязычными программистами

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  • 27.03.2017, 19:34
Фото: svaboda.org

У студентов-программистов белорусскоязычной программы пытаются «найти какие-то расписки».

Как сообщил «НН» один из членов «Института математики и кибернетики» Павел Бука, по его данным, сейчас следователи финансовой милиции беседуют со студентами заочной украинской программы «Института» и слушателями бесплатных лекций.

«Пытаются найти следы финансовой деятельности, какие-то расписки, хотя никакой финансовой деятельности в Беларуси Институт не проводил», — говорит Павел Бука.

Белорусскоязычных преподавателей, членов «Института математики и кибернетики» Павла Буку и Дмитрия Конопляникова 18 марта допросили в Департаменте финансовых расследований КГК по подозрению в деятельности без лицензии. Перед тем у них дома прошли обыски.

«Институт математики и кибернетики» —это общественная организация, члены которой разработали образовательную программу для белорусскоязычного обучения программистов.

Они договорились с Международным экономико-гуманитарным университетом имени академика Степана Демьянчука в Ровно (Украина). Там белорусскоязычные программисты учатся отдельным потоком. В Беларуси, говорят основатели, «Институт» организовывал только бесплатные лекции.

Программа длится уже три года, ежегодно на нее набирается около 15 заочников, которые должны получить официальный украинский диплом.


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