Осужденный на 10 суток актер: Я пошел, чтобы иметь чистую совесть 27.03.2017, 20:40

Сергей Квачонок вышел 25 марта на улицу, чтобы выразить свой протест против милицейского беззакония.

Вслед за уличными шоу наступил и официальный День театра, передает «Белсат». Минский Театр белорусской драматургии показал спектакль «Апошнія сведкі» по мотивам книги Светланы Алексиевич. Книга с рассказами детей, переживших войну, увидела свет в 1985 году, но, по словам польского режиссера Павла Шкотака, «опять стала актуальной». Всего же, чтобы откликнуться на актуальные события, театралы стоят перед серьезным выбором, потому что нет политического театра, а социальный театр только начинает свое существование, говорит режиссер Андрей Савченко:

«Политически высказываться невозможно. Или ты будешь существовать, или тебе придется существовать как-то вопреки всему».

Актеры открыто высказывают свою позицию и призывают к солидарности. Щемящие слова актрисы и певицы Анастасии Шпаковской в социальной сети не оставили равнодушными не только творцов:

«Нам нужно послушать себя, послушать то, что подсказывает сердце, и объединиться, чтобы думать, что делать дальше».

Тем временем, после событий 25 марта в минскую больницу с серьезной черепно-мозговой травмой попала актриса Свободного театра Яна Русакевич, которая работала и в Купаловском театре. Состоялся суд за участие в акции на День Воли над актером Сергеем Квачонком, который перед заседанием суда сказал:

«На самом деле я пошел туда, потому что господствует милицейское беззаконие, судебное беззаконие, и чтобы иметь чистую совесть».

Актера осудили на 10 суток.