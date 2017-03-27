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С позором уволенную в Киеве поборницу «русского мира» устроили в Витебский университет

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  • 27.03.2017, 21:21
Ирина Зайцева
Фото: 0642.ua

Кафедру иностранных языков Витебского государственного университета возглавила Ирина Зайцева.

Как стало известно «Нашей Ниве», в минувшем году кафедру иностранных языков Витебского государственного университета возглавила Ирина Зайцева.

В университете она уже ознаменовалась проведением семинара, посвященного Дню родного языка. При этом, родным языком был назван русский.

Родилась она в Саамском районе Мурманской области России, вместе с родителями вскоре переехала в Луганск, а кандидатскую и докторскую диссертации защищала в Москве.

Свою гражданскую активность начала проявлять еще в 1990-х — она была функционером «Луганского областного Российского центра», возглавляла Украинско-российский союз, сотрудничала с «Русским блоком» и «Русским движением».

Столь пробивную особу заметили в Партии регионов, от которой она попала в облсовет, где добивалась, чтобы депутаты выступали исключительно по-русски.

В своей научной деятельности Зайцева ознаменовалось тем, что будучи заведующей кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Луганского университета культуры и искусств перевела преподавание дисциплин «История Украины» и «История украинской культуры» с украинского на русский язык, на чем не остановилась и предложила филологам преподавать украинский язык по-русски (!), оставив по-украински только примеры.

Зайцева даже занимала пост заместителя министра образования Украины при министре Табачнике.

Как сообщили нам в украинских академических кругах, на этом посту Зайцева в основном занималась саботажем украинского образования. Ей, например, принадлежит фраза о том, что деньги, потраченные на украинский дубляж фильмов, можно сэкономить и направить на развитие русского языка.

С еще одного места работы, Украинского центра контроля качества образования Зайцеву уволили за грубое нарушение при исполнении трудовых обязанностей.

Не раз она называла себя защитницей «русского мира» и русского языка, что фактически выражалось в дискриминации всего национального — в современной терминологии, Зайцева была в Украине агентом влияния Кремля.

Из множества одиозных высказываний Зайцевой приведем лишь те, по которым читатель мог бы судить об этическом и профессиональном уровне профессора.

«Психологи многих стран давно доказали, что при обучении ребенка на неродном языке его интеллектуальный потенциал снижается на 45—50 процентов!» — заявляла в 2009 году Ирина Зайцева, на то время проректор Луганского государственного института культуры и искусств, в ходе круглого стола на тему «Родной язык как основной носитель культурной самоидентификации нации».

В Украине значительная (если не большая!) часть населения считает родным русский, нельзя недооценивать. Воспитание и обучение детей на чужом для них языке никак не способствуя развитию родной речи, Украина беднеет и нравственно, и духовно, заявляла Ирина Зайцева.

Но карьера Зайцевой в Украине завершилась предсказуемо. За поддержку сепаратизма и одобрение оккупации Крыма около 200 представителей украинской интеллигенции написали открытое письмо ректору Киевского педагогического университета и министру образования с просьбой уволить «агрессивную украинофобку и коррупционершу» из университета, где Зайцева занимала должность преподавателя.

Первая страница многостраничного письма с требованием уволить Зайцеву.

После коллективного письма с сотнями подписантов Зайцеву с позором уволили из киевского университета.

Но почему она поехала в Беларусь, а не осталась в Луганске, хотя и водит дружбу с лидерами сепаратистской администрации?

Действительно ли это вынужденный для нее жизненный шаг? Или этот переезд связан с конкретными, но теневыми целями борьбы с белорусской национальной культурой по «луганской схеме»?

И почему личность со столь одиозной биографией принята в Витебске, да еще и назначена на руководящую должность?

Первый проректор Василий Малиновский на этот вопрос «Нашей Нивы» не ответил, признавшись, что не знает обстоятельств биографии Зайцевой.

Сама же завкафедрой оказалась недоступна в связи с участием в научной конференции в Полоцке.


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