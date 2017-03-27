Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира 1 27.03.2017, 21:38

Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

Португалец заработал €87,5 млн, самым высокооплачиваемым тренером стал наставник Жозе Моуринью - €28 млн.

Нападающий сборной Португалии и испанского "Реала" Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом текущего сезона. Об этом сообщает журнал France Football.

Рейтинг журнала составлен на основе окладов, премиальных, а также доходов от рекламы. Всего за сезон 32-летний португалец заработал €87,5 млн, на втором месте в рейтинге значится форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси (76,5), на третьем - его партнер по команде бразилец Неймар (55,5).

В списках самых высокооплачиваемых тренеров первое место занимает Жозе Моуринью, который возглавляет английский "Манчестер Юнайтед", соотечественник Роналду заработал за сезон €28 млн. Второе место занял главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи (23,5), третье - бывший тренер французского ПСЖ Лоран Блан (20).

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из "Манчестер Юнайтед", в составе которого стал трехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Выступая за "Реал", португалец стал чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка страны и Суперкубка УЕФА, обладателем Суперкубка Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов.

В составе сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы 2016 года.