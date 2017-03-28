Правозащитники FIDH: День Воли показал слабость и неуверенность режима 28.03.2017, 9:01

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Международные правозащитные организации напомнили Лукашенко о санкциях, введенных ЕС и США после выборов 2010 года.

Международные организации FIDH и OMCT в совместном заявлении осудили задержания правозащитников, наблюдателей и журналистов в офисе ПЦ «Весна» 25 марта, сообщает сайт spring96.org.

По крайней мере 57 человек, задействованных в мониторинге текущих мирных акций протеста, в том числе иностранные граждане из Франции, Германии, Украины и России, были задержаны в офисе Правозащитного центра «Весна» в Минске. Задержания произошли накануне мирных акций протеста, запланированных на 25 марта 2017 г. Задержания демонстрантов, журналистов и наблюдателей, как сообщается, продолжаются.

В 13 часов 25 марта 2017 года вооруженные сотрудники специального подразделения милиции в масках ворвались в офис Правозащитного центра «Весна», заставили присутствующих лечь на пол, а потом доставили их на автобусе в Первомайский РОВД г. Минска. Среди задержанных несколько членов ПЦ «Весна», руководитель Белорусского документационного центра Раиса Михайловская, председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак, координатор Front Line Defenders Мария Шищенкова и сокоординатор НПО «Крым-SOS» Евгения Андреюк. Группа принимала участие в совещании по координации мониторинга акций протеста.

Через несколько часов все они были отпущены без предъявления обвинений. Специальное подразделение милиции не имело санкции на обыск в офисе. Конфискации материалов или оборудования не производилось.

«Коллеги были задержаны жестко - их бросили на пол сотрудники специального подразделения милиции», - сказал председатель Правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий.

По крайней мере один человек был доставлен в больницу.

Членская организация FIDH в Беларуси ПЦ «Весна» является одним из основных источников независимой информации о положении в области прав человека в Беларуси, в частности, в связи с недавним подавлением мирных протестов против декрета № 3, который ввел налог на безработицу.

«Запрет на право на свободу мирных собраний не является признаком силы. Это скорее признак слабости и неуверенности белорусского режима», - сказал президент FIDH Димитрис Христопулос.

«Беларусь должна признать, что ее народ имеет право на мирный протест, и она должна прекратить преследование правозащитников. Установление более тесных связей между ЕС и Беларусью не может служить оправданием для отсутствия давления на страну со стороны международного сообщества», - сказал Генеральный секретарь Всемирной организации против пыток (OMCT) Джеральд Стэйброк.

Масштабные репрессии, крупнейшие со времен 2010 года, когда ЕС и США ввели санкции в отношении Беларуси за массовые нарушения прав человека, доказывают отсутствие каких-либо изменений в характере этого репрессивного режима.

Заявление также подписала Обсерватория по защите прав правозащитников.