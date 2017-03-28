Павел Северинец: Господь вынес приговор режиму 4 28.03.2017, 10:03

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Акции протестов объединили белорусов и не оставили Лукашенко никаких шансов.

27 марта в день освобождения из изолятора один из лидеров БХД Павел Северинец выступил перед оршанцами, сообщает «Радыё Рацыя».

Павел Северинец сказал: «Все эти акции должны вылиться в солидарность белорусов. Солидарность - это то, чего боится власть. Народ принял лозунг «Жыве Беларусь»! Господь вынес приговор этому режиму!»

27 марта Павла Северинца в Орше вывезли из изолятора на вокзал, откуда Павел позвонил матери, которая встречала его у изолятора на Энгельса. Мать и активисты поехали за Павлом Северинцем.

В 17.00 а Красноармейской, 13 состоялась запланированная презентация двух книг Павла Северинца по истории христианской демократии.

Павел Северинец был задержан в Орше 12 марта за участие в Марше нетунеядцев и осужден на 15 суток административного ареста.