Naviband собирается «взлететь» на выступлении на «Евровидении» 2 28.03.2017, 10:36

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Постановкой номера музыкантов занимается украинская команда, работавшая с Джамалой.

Группа NAVIBAND, представитель Беларуси на международном конкурсе песни «Евровидение-2017», в «Дневниках «Евровидения» интригует сообщением о полете во время выступления на сцене в Киеве, сообщает БелТА.

Музыканты группы Артем Лукьяненко и Ксения Жук намекают, что будут «летать» на сцене конкурса-2017, однако детали не раскрывают, более того, делятся страхом высоты.

Постановкой номера NAVIBAND занимается украинская команда, работавшая с представителями Украины на «Евровидении», Златой Огневич и Джамалой. Хореограф Татьяна Островерх, которая ставила номер для украинской участницы «Евровидения-2013» Златы Огневич, видит на сцене дуэт, но не друзей, а влюбленных.

История любви, рассказанная через взгляды, нежное касание, и финальный аккорд, когда Ксения кладет голову на плечо Артему - на сцене будет романтическая постановка. Плюс фирменный танец руками под условным названием «хей, хей, хей-е-е-е-о!». Кстати, танец руками Златы Огневич запомнился зрителям «Евровидения-2013», на котором певица заняла третье место.

Стилист Дмитрий Курята также сотрудничал со Златой и Джамалой. Наряд от Дмитрия надевал великан, выносивший хрупкую Злату на сцену, а триумфатор «Евровидения-2016» выбрала для выступления костюм другого автора. Стилист предложил белорусским артистам три варианта нарядов на выбор, каждый из которых должен подчеркнуть их молодость и задор, светлую историю, которую они хотят донести зрителям. По мнению музыкантов, в костюмах должны присутствовать летящие элементы, а образы быть легкими.

Международный конкурс песни «Евровидение-2017» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. Первый полуфинал состоится 9 мая, второй - 11-го, финал - 13 мая. Группа NAVIBAND выступит во втором полуфинале «Евровидения-2017» во второй его части.