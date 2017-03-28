закрыть
28 марта 2017, вторник, 14:03
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Активисты нашли ОМОНовца, который задерживал 80-летнего поэта на Дне Воли

21
  • 28.03.2017, 13:38
Фото: «Радыё Свабода»

От народной люстрации скрыться не получится.

Молодежные активисты опубликовали в социальных сетях имя, фамилию и фотографии скрывавшегося за маской ОМОНовца, который участвовал в брутальном задержании поэта Яна Гриба 25 марта в Минске.

«Несмотря на маску и его отсутствие на каких-либо судах, нам все же стало известно, что это - Шинкевич Николай Анатольевич. Из Ивацевического района. А страна ведь должна знать своих «героев», правда?

Ссылка на заслуженного «героя» в одноклассниках.


Мнение

«Поднимаем флаг обратно», или почему надежда сильна, как никогда
«Поднимаем флаг обратно», или почему надежда сильна, как никогда Арамаис Миракян
Белорусам нужна солидарность
Белорусам нужна солидарность Олег Белоколос, gazeta.ua
Объединяемся, планируем, действуем
Объединяемся, планируем, действуем Андрей Стрижак
Идет белорусская весна
Идет белорусская весна Томаш Мацейчук


Интервью

Николай Статкевич: У Лукашенко «весеннее обострение»
Николай Статкевич: У Лукашенко «весеннее обострение»
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции