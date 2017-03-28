Активисты нашли ОМОНовца, который задерживал 80-летнего поэта на Дне Воли

Активисты нашли ОМОНовца, который задерживал 80-летнего поэта на Дне Воли21
- 28.03.2017, 13:38
От народной люстрации скрыться не получится.
Молодежные активисты опубликовали в социальных сетях имя, фамилию и фотографии скрывавшегося за маской ОМОНовца, который участвовал в брутальном задержании поэта Яна Гриба 25 марта в Минске.
«Несмотря на маску и его отсутствие на каких-либо судах, нам все же стало известно, что это - Шинкевич Николай Анатольевич. Из Ивацевического района. А страна ведь должна знать своих «героев», правда?
Ссылка на заслуженного «героя» в одноклассниках.