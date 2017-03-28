закрыть
28 марта 2017, вторник, 17:44
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

СМИ назвали имя нового главного тренера «Барселоны»

  • 28.03.2017, 15:27
  • 1,524

Cтало известно, кто сменит у руля «cине-гранатовых» Луиса Энрике.

Новым главным тренером «Барселоны» может стать Хуан Карлос Унсуэ. Руководство клуба уже провело переговоры со специалистом, пишет sport.rbc.ru.

Унсуэ занимает в «Барселоне» пост помощника Луиса Энрике, который покинет пост главного тренера в следующем сезоне. Клуб намерен назначить Унсуэ главным тренером, так как в этом случае сможет обеспечить преемственность.

Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» уже начала переговоры с Унсуэ. Специалист дал предварительное согласие, однако пока договор еще не подписан. Брат тренера, Эйсебио Унсуэ, в интервью каталонской радиостанции Cadena Cope подтвердил, что переговоры идут и что Унсуэ согласился возглавить команду.

Одобрил назначение Унсуэ и спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес: «Хуан Карлос знает команду, игроков и клубную систему очень хорошо. Он готов возглавить «Барселону» и давно это доказал», - сказал Фернандес.

Для Унсуэ работа в «Барселоне» в случае назначения станет всего лишь третьей в тренерской карьере. До этого он в течение сезона руководил клубом второго дивизиона «Нумансия» и два месяца провел на посту главного тренера «Расинга».

«Барселона» во второй раз за короткое время намерена назначить новым главным тренером помощника предыдущего наставника. В 2012 году Тито Виланова сменил Хосепа Гвардиолу, который сделал перерыв в тренерской карьере.


Мнение

Они нас бьют, а мы улыбаемся
Они нас бьют, а мы улыбаемся Алена Луцкович
«Поднимаем флаг обратно», или почему надежда сильна, как никогда
«Поднимаем флаг обратно», или почему надежда сильна, как никогда Арамаис Миракян
У нас есть шанс изменить судьбу страны!
У нас есть шанс изменить судьбу страны! Анастасия Шпаковская
Белорусам нужна солидарность
Белорусам нужна солидарность Олег Белоколос, gazeta.ua


Интервью

Николай Статкевич: У Лукашенко «весеннее обострение»
Николай Статкевич: У Лукашенко «весеннее обострение»
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции