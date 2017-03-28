Чего не хватает сборной Беларуси по футболу? 3 Александр Ровба

28.03.2017, 16:52

Почему главная команда страны продолжает нас огорчать.

Разгромное поражение от шведов имеет один явный положительный момент. Матч стал маркером, который остро обнажил две ключевые проблемы селекционной политики сборной — необходимость омоложения команды и излишнее доверие легионерам-резервистам. Выбор Игорем Криушенко стартового состава идеально дополнил картину восприятия.

Знаете, что объединяет абсолютно всех тренеров сборной Беларуси? Отсутствие стратегического мышления и волевых кадровых решений. Кондратьев, Хацкевич, Криушенко — тренеры разные, но ростер нацкоманды у всех одинаковый. Полное подчинение результату здесь и сейчас. Результату, которого по факту и не было никогда. Приходит новый тренер — и ничего не меняется. Ни один из них не сказал: "Во-первых, необходимо омолодить команду. Во-вторых, без регулярной игровой практики в клубе рассчитывать на вызов в сборную не стоит".

Вот и Криушенко одним лишь списком приглашенных футболистов на игры против Швеции и Македонии показал, что изменения могут носить лишь косметический характер.

Спасибо ветеранам

Хацкевич незадолго до увольнения из национальной команды признался, что упустил момент и возможность провести омоложение сборной. Сейчас пришел новый тренер Криушенко и наступает на те же грабли. Оба наставника дебютировали официальным матчем в марте, средний возраст команды составил 30 и 28,5 лет соответственно. Игорь Николаевич не дотянул до Александра Николаевича в этом плане лишь по причине отсутствия основных старожилов сборной: Корниленко, Глеба и Калачева.

Эти футболисты долгие годы определяли игру сборной Беларуси и действительно обладают высоким индивидуальным мастерством. Но стоит ли так надеяться на ветеранов, если даже в период их расцвета и молодости главная команда страны значимых успехов не снискала?

Криушенко же вызывает на сбор Александра Глеба, который имеет дисквалификацию и травму: "Во-первых, сегодня еще не знаю степени серьезности повреждения. Глеб поехал делать МРТ. Во-вторых, использовать Сашу в товарищеском матче смысла, наверное, нет. Скорее всего, он поработает со сборной и вернется в расположение клуба".

Забрасывает тренер удочки в сторону Калачева, фактически уговаривая продолжить карьеру в сборной игрока, который через прессу объявил об обратном намерении. Сам Калачев регулярно играет за "Ростов" и понимает, что в его возрасте разрываться на два фронта тяжело. Да и к моменту старта новой отборочной кампании на пару с Глебом им будет 74 года.

Корниленко восстанавливается после травмы и также сосредоточен на клубных делах. Игра на результат для сборной начнется через полтора года, смысл этим футболистам занимать места более молодых? Для Калачева, Глеба и Корниленко лучше уйти сейчас, после шведского позора, к которому они не причастны. Пора посмотреть правде в глаза и делать ставку на следующий отборочный цикл, а не цепляться за ветеранов до последнего.

Отказ от легионеров-резервистов

В нашей сборной существует многолетняя порочная традиция привлечения в состав легионеров без игровой практики. Так сложилось давно и ни один тренер даже не попробовал проявить принципиальность в данном вопросе. Более того, нынешняя политика вызовов в сборную легионеров-резервистов только стимулирует последних ничего не менять в своей карьере и до последнего цепляться за денежный клубный контракт!

Поднять свой трансферный статус, восполнить дефицит игровой практики, повидать родных и друзей, решить накопившиеся вопросы по бизнесу и быту, просто сменить обстановку и отдохнуть от тренировочной нагрузки в клубе всегда приятно.

При этом нарушается главный принцип при игре на результат — вызывать готовых на текущий момент футболистов. Под готовностью понимается абсолютное физическое здоровье и наличие хороших игровых кондиций. У нас нет топ-игроков, которые могут выступать на уровне сборных сугубо за счет класса. Наши легионеры сидят в запасе "Оренбурга", а не "Тотенхэма" или "Зенита".

В послематчевом комментарии Игорь Криушенко констатирует ошибки в защите и ссылается на потерю концентрации. Разве нехватка внимания не является следствием неоптимального игрового тонуса? Филипенко и Бордачев не играли в этом году за клуб. Сиваков все три матча за "Оренбург" отыграл, но в состав не попал. Даже имея выбор, Криушенко поставил на футболистов без игровой практики. Если у нас нет сильных футболистов, значит надо вызывать хотя бы физически готовых. Достаточно для начала ввести простое правило: минимум один матч в основном составе клуба за календарный месяц для приглашения в национальную команду. По такому нехитрому критерию на текущую сессию сборной уже не попали бы Филипенко, Бордачев, Драгун и Гутор. Или вы регулярно играете в клубе или меняете команду. Сборная не пансионат по восстановлению и набору кондиций.

Метод белорусизации

В нынешних условиях, омоложение состава и отказ от легионеров-резервистов можно провести только за счет игроков чемпионата Беларуси. Разгром от шведов и текущее турнирное положение наглядно доказывают, что хуже не будет. За нами Люксембург, отстающий на очко и забивший в три раза больше.

Белорусизация — проводившаяся в 1920-е годы в Белорусской ССР политика по расширению употребления белорусского языка в общественно-политической и культурной жизни республики. Что любопытно, нечто подобное уже состоялось в главной команде страны на ментальном уровне благодаря появлению бренда "Белыя крылы". Теперь "националке" необходимы подобные изменения и в ростере команды. Заменить "скамеечников" из РФПЛ и ветеранов вполне реально на игроков 23-27 лет из чемпионата Беларуси. Стартовый состав и заявка на мартовские матчи со Швецией и Македонией мог бы выглядеть так:

Возможный состав сборной Беларуси

Вызов возрастного Родионова оправдан, если использовать Виталия в сыгранном сочетании с Гордейчуком и Стасевичем. Получается симбиоз из игроков БАТЭ и легионеров, задействованных в своих клубах.

Ближайший резерв, который получает игровую практику и опыт в товарищеских матчах: Климович, Бегунов, Быков, Премудров, Савицкий, Бурко, Хващинский, Скавыш.

Подобный подход также несет финансовую выгоду. Вот суммы, полученные нашими клубами за привлеченных в сборные футболистов в рамках отбора на EURO'2016.

Как видим, однократный вызов игрока пополняет клубную казну без малого на 4500 евро. В сборной Беларуси легионеры составляют от 60%, а значит примерно 650-700 тысяч евро УЕФА выплатила иностранным командам. Добавьте сюда оплату каждого перелета легионера в расположение сборной. Значительную часть этих средств можно оставить в нашем клубном футболе. И это тоже результат на фоне отсутствия спортивных успехов.

Впрочем, никаких предпосылок для белорусизации в стане национальной команды пока не видно. Бег по кругу в иллюзорной надежде на сиюминутный результат будет продолжен. Вот увидите.

Александр Ровба pressball.by