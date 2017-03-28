«Группа «Палац» поможет нам победить» Анастасия Дубовик

28.03.2017, 20:03

Деятели культуры и звезды шоу-бизнеса о флагманах белорусской фолк-рок сцены.

Легендарная белорусская фолк-рок группа «Палац» в этом году отмечает целых 2 почетных юбилея: 25 лет творческого пути и 50-летие бессменного лидера коллектива – талантливого музыканта, преподавателя и радиоведущего Олега Хоменко! 4 апреля в ресторане-пивоварне «Друзья» состоится масштабный концерт, приуроченный к двум этим знаменательным датам.

О вкладе группы «Палац» в белорусскую музыку рассказали их коллеги — деятели культуры и звезды шоу-бизнеса.

Олег Скрипка, лидер украинской группы «Воплi Вiдоплясова»

- В свое время благодаря группе «Палац» я открыл для себя современную белорусскую этническую рок-музыку. Я до сих пор считаю «Палац» лучшими в этом направлении и традиционно использую их треки на своих этно-дискотеках «Етно-ДИСКО». Кроме того, что «Палац» талантливые музыканты, они еще и замечательные люди. Мы периодически встречаемся с Олегом Хоменко на музыкальных фестивалях, где он зачастую также выступает роли ведущего. Олег очень интересный, социально активный человек.

Дважды мы пересекались с группой «Палац» в Украине на фестивале «Країна Мрій». Однажды в Беларуси на фестивале «Рок за Бобров» мы вместе с Олегом получили в подарок именные участки на Луне, так что можно сказать, что мы с ним «лунные соседи»!

О роли группы «Палац» для белорусской публики мне судить сложно. В Украине, к моему величайшему сожалению, «Палац», как и многие другие чудесные коллективы, знают немногие. Но я очень надеюсь, что нам еще доведется встретиться на украинских фестивалях. Хочется пожелать группе «Палац» долгих лет творчества, процветания и побольше классных альбомов!

Александр Солодуха, популярный певец

- Я лично знаком с музыкантами группы «Палац» и Олегом Хоменко. По мере возможности стараюсь следить за их творчеством, хотя бы в интернете. «Палац» – отличные ребята, интересно работают в своем оригинальном ключе!

Лет 10-15 назад мы пересекались в сборных концертах. Очень запомнились необычные костюмы «Палац» и красивая фольклорная ритмическая музыка. Тогда еще, по молодости, мы фактически начинали творческую карьеру все вместе. Раньше группа «Палац» ярко светилась на музыкальном небосклоне. И хотя в последнее время они немного поутихли, пропали из поля зрения, при особых случаях и обстоятельствах их музыка по-прежнему актуальна. Особенно колоритно они звучат в аутентичных условиях, в окружении природы.

Ксения Жук, группа Naviband, финалистка конкурса «Евровидение-2017»

- Мы прекрасно относимся к творчеству группы «Палац». Олега Хоменко я считаю талантливым музыкантом и отличным человеком, который никогда не откажет в помощи. Мы познакомились с Олегом во время белорусского конкурса талантов «Заспявай.BY». Он был в жюри и активно нас поддерживал. На этом конкурсе Naviband победили, и уже на следующем концерте нам посчастливилось делить сцену с группой «Палац»!

Желаю музыкантам коллектива не останавливаться на достигнутом и продолжать создавать прекрасную музыку! Для нас они в своем роде пример долгого и плодотворного занятия любимым делом.

Алексей Румянцев, лидер российской группы «Иван Купала»

- К группе «Палац» мы относимся очень хорошо, но, к сожалению, не выступали с ними ни разу. А вот Олег Хоменко дважды выступал с нами в качестве специально приглашенной звезды. Это был не коммерческий ход, а искреннее желание поработать вместе, и результат нас не разочаровал.

Оба раза – в минском клубе «Реактор» в 2000-м и на фестивале «Камяница», в 2012-м – мы пели вместе нашу песню "Сваточки". Впечатления от выступлений у нас остались самые прекрасные. Олег - замечательный артист, настоящий бриллиант белорусского фолка. Мы рады поздравить и его и всю группу с прекрасными юбилейными датами.

Тамара Лисицкая, телеведущая, писательница

- Я знаю Олега Хоменко и группу «Палац» с начала 90-х, когда они еще были тонкими, звонкими, но такими же голосистыми, такими же яркими ребятами. Их музыка всегда казалась мне очень прогрессивной. Никто тогда, да и сейчас, так лихо не замешивал фолк и арт-рок. Особенно мне нравится горловая манера пения Олега. Никак не могу понять, как такой огромный мужик может издавать такие соловьиные звуки, редкий талант!

Олегу Хоменко очень идет позиция серьезного отношения к бизнесу, которым он занимается. Но при этом он не чужд благотворительности. Он участвовал в создании множества прекрасных проектов. Больше всего мне нравятся аудиосказки «Беларускія Народныя Казкі», которые мы записывали вместе. Это был приятный и полезный опыт, да и сам по себе проект был очень нужный и актуальный на тот момент.

Музыкальный жанр, который выбрали «Палац», предполагает духовную зрелость. Поэтому для их творчества нет границ. Чем старше они становятся, тем сочнее и увереннее звучат их голоса и слышатся их песни!

Артур Гаўрус, форвард ХК “Дынама-Мінск”

- Атмасфера вакол гульні, поўныя трыбуны, гучная падтрымка – усё гэта робіць непасрэдны ўплыў на хакеістаў, дапамагае нам перамагаць у самых складаных паядынках. Гімн клубу, які гучыць напачатку, у перадгульнявым шоу, стварае патрэбны настрой, запальвае нас і заўзятараў на барацьбу. “Палац” напісаў для “Дынама” сапраўды гімн: гэтая музыка насычана энэргіяй і гонарам. Важна, што наш гімн спяваюць па-беларуску і ў ягонай музыке чутныя беларускія матывы. “Дынама” на прасторах Кантынентальнай хакейнай лігі прадстаўляе не проста сабе самога, а ўвесь наш хакей, нашую сталіцу, усю нашую краіну. Мы – менавіта беларуская каманда, і “палацаўскі” гімн гэта выдатна адлюстроўвае. Ад імя клубу віншую гурт з юбілеем і спадзяюсь, што ў наступным сезоне “Палац” абавязкова выканае дынамаўскі гімн на арэне і яшчэ раз дапаможа нам перамагчы.

Илья Митько, лидер группы «Леприконсы»

- «Палац» – один из китов, на которых держится современная белорусская музыкальная культура. Хотя я отношу их к альтернативной сцене, думаю, многие согласятся, что в конце 90-х – начале 2000-х группа «Палац» была в целом достаточно популярной. В молодости мне особенно нравилась песня «Канюшня», в исполнении «Палац» она звучала незабываемо. Мы с «Леприконсами» слегка переделали текст и исполняем эту песню на концертах в качестве музыкального стендапа.

За творческое долголетие и оптимизм «Палаца» можно только искренне порадоваться. В целом для белорусской сцены время непростое, и от этого особенно отрадно, что творчество «Палац» по сей день находит отклик у широкой аудитории.

Олега Пашек, ресторатор, бизнесмен, организатор фестиваля «Камяніца»

- Я с большим трепетом отношусь к творчеству группы "Палац". Это настоящая Белорусская музыка, которая обязательно должна звучать в настоящем Белорусском ресторане!

На протяжении долгих лет группа «Палац» принимает участие в нашем фолк-фестивале «Камяніца», а Олег Хоменко является его бессменным ведущим. В процессе подготовки к фестивалю господин Хоменко – бесценная помощь и поддержка! Он даёт важные и актуальные советы и отлично дополняет мою импульсивность своей житейской мудростью.

Я очень дорожу тесной дружбой с Олегом Хоменко. Хочу пожелать ему здоровья и молодости, не только душевной, но и физической, а также долгих творческих планов. И обязательно стать ведущим юбилейного 10-ого фестиваля «Камяніца” и сыграть на нем!

Иван Кирчук, фольклорист, преподаватель, лидер «Этно-трио Троица»

- «Палац» - один из первых музыкальных коллективов, обративших внимание на белорусскую народную песню. В свое время это произвело революцию! Равнодушных к творчеству «Палац» попросту не было, популярность коллектива была на лицо. Можно сказать, благодаря «Палацу» и появилось в 1995 году «Этно-трио Троица».

Группа «Палац» внесла неоспоримый вклад в белорусскую музыкальную культуру. География выступлений коллектива огромна! Мне нравился первый, "расширенный" состав: с Войтюшкевичем, Выдронкам... Но всему своё время. Рад, что «Палац» по сей день работают, выступают, выпускают диски. Хочется искренне пожелать группе процветания на бескрайней Ниве Народной песни!

Александр Косач, концертное агентство Jetsounds

- Я с большим уважением отношусь к творчеству группы «Палац» и Олега Хоменко. Наше агентство в основном занимаемся организацией фестивалей электронной танцевальной музыки. А «Палац», особенно в самом начале творческого пути, как раз пытались совместить народную музыку с современной танцевальной. Поэтому мне было очень интересно наблюдать за развитием такого необычного симбиоза.

За долгие годы своего существования музыканты группы «Палац» доказали, что они востребованы и делают очень серьезную и нужную работу. Я искренне поздравляю ребят с почетным юбилеем и желаю им дальнейшего творческого развития!

Игорь Ворошкевич, лидер группы «Крама»

- С группой «Палац» музыкантов «Крамы» связывают теплые отношения практически с самого появления на белорусской рок-сцене. Я лично очень симпатизирую тому, что на протяжении 25 лет делают наши фолк-рок коллеги. Ну а с юбиляром Олегом Хоменко меня связывает настоящая дружба! Он талантливый человек, встречи и общение с которым очень интересны и познавательны.

На отечественной фолк-рок сцене «Палац» - флагманы, поскольку именно они первыми соединили фолк и современную музыку. В отличие от «Песняров», в репертуаре которых присутствовало множество разнообразных стилей, «Палац» на протяжении всего творческого пути не изменяли выбранному направлению и принципам. Из «Палаца» вышли такие известные белорусские коллективы, как «Юр'я» с Юрием Выдронком, «Крыви» с Вероникой Кругловой, ну и, конечно же, мастер на все руки Дима Войтюшкевич!

Судьбы «Палаца» и «Крамы» чем-то похожи: достаточно мощный старт, музыкальные удачи, непростое время запретов... Главное, что Олег с поплечниками не опускают руки, а продолжают работать и радовать публику новыми замечательными песнями!

Поздравить группу «Палац» с 25-летием можно 4 апреля в ресторане-пивоварне «Друзья». Начало концерта в 19.00.

Стоимость билетов от 20 до 30 рублей

Анастасия Дубовик