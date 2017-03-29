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Активист из Гродно: Надо бороться, потому что дальше так жить нельзя

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  • 29.03.2017, 7:45
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Белорусы готовы снова выходить на Площадь.

Александр Лаврентьев был одним из наиболее активных участников «Марша нетунеядцев» в Гродно, который прошел 15 марта. Он был единственным, кого милиция задержала сразу после акции и поместила в изолятор.

Александра Лаврентьева встретили друзья и мама. Он ни на что не жаловался. Сказал «Свободе» , что за эти дни много чего передумал, проанализировал, какие ошибки были допущены во время акции, и обдумывал, как их исправлять в будущем.

- Понял одно, что впредь надо бороться, потому что так жить дальше нельзя, и люди больше в нашей стране не согласятся на такую жизнь. В камере, где сидел, полная антисанитария, еда плохая, доступа к информации человек не имеет. Подобно средневековью, и никому до этого нет никакого дела.

Еще Лаврентьев очень благодарил людям со всей Беларуси, которые присылали ему письма и открытки. По его словам, это была невероятная психологическая поддержка. А больше всего за эти 13 дней соскучился, как говорит, по детям и жене.

На Гродненщине за участие в акциях «нетунеядцев» было осуждено 23 человека, десять из них получили различные сроки ареста.


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