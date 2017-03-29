Додон в Молдове решил провести референдум о расширении своих полномочий 26 29.03.2017, 7:50

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Игорь Додон

Правитель хочет распускать парламент, сократить количество депутатов и отменить преподавание истории Молдовы.

Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о проведении референдума, на котором будет рассмотрен вопрос о расширении полномочий главы государства. Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает портал Newsmaker.

На референдуме гражданам предстоит ответить на вопросы, стоит ли предоставить президенту права для роспуска парламента и организации досрочных выборов и снизить количество депутатов со 101 до 71 человека.

Додон также предлагает на голосовании рассмотреть вопрос, возможно ли отменить закон о переводе украденных банками средств в госдолг. Речь идет о случае в Молдове, когда три банка Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank не вернули 13 млрд леев (38,9 млрд руб.), выданные Нацбанком под гарантии правительства. Сейчас финансовые организации ликвидируются, в конце августа 2016 года правительство взяло на себя ответственность за решение перевести эти деньги в государственный долг.

Помимо этого граждане должны будут решить, нужно ли преподавать в школах курс «История Молдовы». Голосование должно состояться 24 сентября 2017 года. Додон добавил, что консультативный референдум нельзя отменить по Конституции.

Игорь Додон стал президентом Молдовы в декабре 2016 года. Он выступает за сближение с Россией. На встрече с председателем Совета Европы Дональдом Туском Додон заявил, что Кишиневу «жизненно необходимо» восстановить отношения с Москвой. Он указал, что соглашение об ассоциации страны с ЕС может быть расторгнуто. При этом молдавское правительство выступает за сближение с Евросоюзом.

Президент Молдовы избирается на четырехлетний срок. В его полномочия входит созыв парламента, послания ему, предложение законодательных инициатив и другие функции.