закрыть
29 марта 2017, среда, 12:28
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Додон в Молдове решил провести референдум о расширении своих полномочий

26
  • 29.03.2017, 7:50
  • 6,636
Игорь Додон

Правитель хочет распускать парламент, сократить количество депутатов и отменить преподавание истории Молдовы.

Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о проведении референдума, на котором будет рассмотрен вопрос о расширении полномочий главы государства. Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает портал Newsmaker.

На референдуме гражданам предстоит ответить на вопросы, стоит ли предоставить президенту права для роспуска парламента и организации досрочных выборов и снизить количество депутатов со 101 до 71 человека.

Додон также предлагает на голосовании рассмотреть вопрос, возможно ли отменить закон о переводе украденных банками средств в госдолг. Речь идет о случае в Молдове, когда три банка Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank не вернули 13 млрд леев (38,9 млрд руб.), выданные Нацбанком под гарантии правительства. Сейчас финансовые организации ликвидируются, в конце августа 2016 года правительство взяло на себя ответственность за решение перевести эти деньги в государственный долг.

Помимо этого граждане должны будут решить, нужно ли преподавать в школах курс «История Молдовы». Голосование должно состояться 24 сентября 2017 года. Додон добавил, что консультативный референдум нельзя отменить по Конституции.

Игорь Додон стал президентом Молдовы в декабре 2016 года. Он выступает за сближение с Россией. На встрече с председателем Совета Европы Дональдом Туском Додон заявил, что Кишиневу «жизненно необходимо» восстановить отношения с Москвой. Он указал, что соглашение об ассоциации страны с ЕС может быть расторгнуто. При этом молдавское правительство выступает за сближение с Евросоюзом.

Президент Молдовы избирается на четырехлетний срок. В его полномочия входит созыв парламента, послания ему, предложение законодательных инициатив и другие функции.


Мнение

«Поднимаем флаг обратно», или почему надежда сильна, как никогда
«Поднимаем флаг обратно», или почему надежда сильна, как никогда Арамаис Миракян
У нас есть шанс изменить судьбу страны!
У нас есть шанс изменить судьбу страны! Анастасия Шпаковская
Белорусам нужна солидарность
Белорусам нужна солидарность Олег Белоколос, gazeta.ua
Объединяемся, планируем, действуем
Объединяемся, планируем, действуем Андрей Стрижак


Интервью

Николай Статкевич: У Лукашенко «весеннее обострение»
Николай Статкевич: У Лукашенко «весеннее обострение»
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции