закрыть
29 марта 2017, среда, 12:30
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Геннадий Федынич: Помощь получат все герои народных протестов

12
  • 29.03.2017, 7:55
  • 5,902
Геннадий Федынич

Белорусы проявили небывалую солидарность с задержанными на Дне Воли.

Двадцать девять членов единого и самого крупного независимого профсоюза РЭП были репрессированы по стране после событий 25-26 марта. Они получили наказания в виде штрафов до 30 базовых величин или арест до 15 суток. Теперь на счет РЭП поступают благотворительные пожертвования для пострадавших.

Об этом «Радыё Рацыя» заявил лидер профсоюза Геннадий Федынич:

«Люди массово откликнулись. Слезы радости выступают на глазах, когда видишь эти сводки: по 5, 10, 100 рублей. Люди, которые никакого отношения не имеют к оппозиции, просто приходят и отдают деньги для тех пострадавших. На счет продолжают приходить деньги, и их уже достаточно, чтобы оплатить людям на сутках билеты, купить передачу, а также материально помочь. Это все прозрачно. Член профсоюза или нет - пусть люди обращаются за помощью. Они ее получат».

Сам Геннадий Федынич вместе с кобринский политиком и профсоюзным лидером Александром Мехом получили рекордные штрафы - по 50 базовых величин.


Мнение

«Поднимаем флаг обратно», или почему надежда сильна, как никогда
«Поднимаем флаг обратно», или почему надежда сильна, как никогда Арамаис Миракян
У нас есть шанс изменить судьбу страны!
У нас есть шанс изменить судьбу страны! Анастасия Шпаковская
Белорусам нужна солидарность
Белорусам нужна солидарность Олег Белоколос, gazeta.ua
Объединяемся, планируем, действуем
Объединяемся, планируем, действуем Андрей Стрижак


Интервью

Николай Статкевич: У Лукашенко «весеннее обострение»
Николай Статкевич: У Лукашенко «весеннее обострение»
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции