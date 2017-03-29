Геннадий Федынич: Помощь получат все герои народных протестов 12 29.03.2017, 7:55

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Геннадий Федынич

Белорусы проявили небывалую солидарность с задержанными на Дне Воли.

Двадцать девять членов единого и самого крупного независимого профсоюза РЭП были репрессированы по стране после событий 25-26 марта. Они получили наказания в виде штрафов до 30 базовых величин или арест до 15 суток. Теперь на счет РЭП поступают благотворительные пожертвования для пострадавших.

Об этом «Радыё Рацыя» заявил лидер профсоюза Геннадий Федынич:

«Люди массово откликнулись. Слезы радости выступают на глазах, когда видишь эти сводки: по 5, 10, 100 рублей. Люди, которые никакого отношения не имеют к оппозиции, просто приходят и отдают деньги для тех пострадавших. На счет продолжают приходить деньги, и их уже достаточно, чтобы оплатить людям на сутках билеты, купить передачу, а также материально помочь. Это все прозрачно. Член профсоюза или нет - пусть люди обращаются за помощью. Они ее получат».

Сам Геннадий Федынич вместе с кобринский политиком и профсоюзным лидером Александром Мехом получили рекордные штрафы - по 50 базовых величин.