Главком НАТО в Европе: Я впечатлен высокой дисциплиной в украинской армии 6 29.03.2017, 8:05

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Кертис Скапарротти

Фото с сайта eadaily.com

Пришло время предоставить Украине самое современное оружие.

Главнокомандующий сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти призвал США начать поставку летальных вооружений в Украину. Об этом он заявил в ходе слушаний в палате представителей конгресса США, передает РБК.

Скапарротти отметил, что украинские вооруженные силы нуждаются в поддержке в борьбе против «чрезвычайно смертельного и жестокого врага». При этом генерал отметил, что участие в конфликте на востоке Украины принимает Россия, которая использует Донбасс для испытания новейших вооружений. «Лично я уверен, что мы должны рассмотреть вопрос о поставке летальных оборонительных вооружений в Украину», — подчеркнул главнокомандующий сил НАТО в Европе.

В то же время Скапарротти положительно оценил и боевые качества украинской армии. «Я впечатлен их военной дисциплиной. То военное оборудование, что мы им уже предоставили, в настоящее время хорошо используется, и они (украинские военные. — РБК) весьма способны, если говорить о их готовности учиться»,— отметил он.

Кроме того, Скапарротти назвал Россию одной из самых больших угроз для безопасности в Европе. Генерал призвал Вашингтон выработать общеправительственный подход к противодействию российской агрессии. По мнению главкома НАТО в Европе, США должны увеличить численность войск в регионе.

Ранее, 10 марта, палата представителей конгресса США одобрила военный бюджет США, в котором предусматривается военная помощь Украине в размере $150 млн.