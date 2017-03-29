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Сборная Боливии сенсационно выиграла у Аргентины

  • 29.03.2017, 8:11
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В матче не принял участие отбывающий дисквалификацию Лионель Месси.

В матче 14-го тура отборочного турнира на чемпионат мира-2018 сборная Боливии дома обыграла команду Аргентины — 2:0, сообщает pressball.by.

В матче не принял участие отбывающий дисквалификацию Лионель Месси.

Боливия — Аргентина — 2:0

Голы: 1:0 — Арсе (31). 2:0 — Морено (52).

Таблица: Бразилия — 30 очков (13 матчей), Колумбия — 24 (14), Уругвай — 23 (13), Аргентина — 22 (14), Эквадор — 20 (14), Чили — 20 (13), Парагвай — 18 (13), Перу — 15 (13), Боливия — 10 (14), Венесуэла — 6 (13).


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