Некляев требует возбудить уголовное дело за свое похищение 15 29.03.2017, 8:19

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Владимир Некляев

Политик направил соответствующий документ в прокуратуру.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт и политик Владимир Некялев, которого сняли с поезда Варшава-Москва ночью 25 марта на брестском вокзале, считает свое задержание похищением. 28 марта он направил соответствующий документ в прокуратуру.

Некляев требует возбудить уголовное дело за свое похищение

Об этом сообщил правозащитник Роман Кисляк, передает «Белсат».

Владимир Некляев обращает внимание на то, что сотрудники КГБ и ОМОНа, которые забрали его в ИВС, не предъявили никаких документов, не сообщили причины задержания, адвокату и родственникам не сообщили, где он находится. При этом сотрудники Ленинского РОВД отрицали, что поэт находится у них.

В своей жалобе в Генпрокуратуру политик требует признать его задержание похищением и возбудить уголовное дело за заведомо незаконное задержание и содержание под стражей.

Владимир Некляев считает, что нарушено его право на неприменение пыток, а также право на свободу и личную неприкосновенность. В международном праве содержание человека под стражей без доступа адвоката, а также без связи с внешним миром признается пыткой.

После задержания Владимир Некляев перенес гипертонический криз, до сих пор он находится в брестском госпитале.