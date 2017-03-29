Секретные фонды однокурсников Медведева 4 29.03.2017, 8:29

7,193

Почему связанные с именем премьер-министра РФ организации отказываются рассказать о своих «добрых делах»?

Корреспондент «Новой газеты» попробовала разобраться, чем занимаются благотворительные фонды «Дар», «Градислава», «Соцгоспроект», Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта и Фонд социально-культурных инициатив — их имена вновь на слуху благодаря недавним расследованиям «Собеседника» и Фонда борьбы с коррупцией, которые выяснили, что резиденции в Подмосковье, Краснодарском крае, Ивановской и Курской областях, в которых бывает премьер Дмитрий Медведев, принадлежат нескольким организациям, которые называют себя «благотворительными фондами» и которыми руководят однокурсники Медведева. Фонды оказались секретными: только у одного из пяти есть интернет-сайт, у двух на здании есть таблички, а один вовсе не располагается по адресу регистрации. Попытки запросить отчеты этих организаций, представляющихся благотворительными фондами, оказались похожими на квест.

В поисках потерянных фондов

По закону об НКО, некоммерческие организации обязаны каждый год представлять в Минюст отчет о своей деятельности, целях расходования денежных средств и использования имущества, а «иностранные агенты» — еще и аудиторское заключение. НКО могут обойтись сообщением о продолжении деятельности, если за год они получили не более 3 млн рублей, в учредителях нет иностранцев и не было поступлений средств из-за рубежа.

Это значит, что отчеты о том, от кого фонд получил и как потратил деньги, должны находиться либо на портале Минюста, либо на сайте самого фонда. Крупные российские благотворительные организации обычно публикуют отчеты на своих сайтах, чтобы любой желающий без труда мог узнать, на что идут деньги жертвователей.

Так, фонд «Подари жизнь» публикует ежемесячные отчеты о том, сколько денег и от кого поступило через банк, платежные системы и мобильное приложение, каким медицинским центрам они пошли, что именно на них купили. «Русфонд» каждый месяц отчитывается, каким детям были оплачены операции, лекарства, медицинские приспособления и услуги, сколько это стоило, а также перечисляют жертвователей. Подобным образом действуют и другие известные благотворительные организации: прозрачность финансов позволяет людям верить, что фонду стоит жертвовать деньги, и они пойдут на благое дело.

Но с фондами знакомых Дмитрия Медведева — совсем другая история. На сайте Минюста их отчетов нет, а собственных сайтов фактически не существует: сайты gradislava.ru, olimpicsports.ru и sgpfund.ru, указанные в учредительных документах, не работают, а сайт фонда «Дар» darfond.ru закрыт, и при попытке зайти на него требует ввести логин и пароль.

«Дар» — это фонд, который владел усадьбой «Миловка» в Плёсе, где Дмитрий Медведев был замечен на отдыхе. Мы отправили в фонд запрос, и девушка-секретарь по телефону подтвердила, что запрос получен. Но когда корреспондент «Новой газеты» отправился на поиски офиса «Дара», выяснилось, что по адресу регистрации: 2-й Спасоналивковский переулок, дом 6, — находится стройка, здесь возводит жилой комплекс компания «Кодест Интернешенл С.Р.Л.». Секретарь по телефону отказалась сообщить корреспонденту действующий адрес офиса (если он есть), попросив отправить вопрос в письменном виде.

Иные мероприятия

Единственный источник информации о том, как связанные с Медведевым фонды расходуют средства — базы типа «СПАРК», где, среди прочего, можно найти отчеты о целевом использовании средств. Там можно узнать, например, что Фонд региональных некоммерческих проектов «Дар» в 2015 году в виде пожертвований получил 1,4 млрд рублей, а потратил на целевые мероприятия 454,6 млн, но это не социальная и благотворительная помощь, конференции или семинары, — на эти статьи потрачено 0 рублей, а все деньги пошли на «иные мероприятия». При этом на зарплаты, командировки, содержание автомобилей и зданий затратили 224,7 млн и еще на 574 млн приобрели «основных средств, инвентаря и другого имущества». В 2013 году на «иные мероприятия» ушло 874,6 млн. В отчете за 2011-й, однако, указаны очень крупные затраты на благотворительную помощь: более 1,3 млрд рублей.

К сожалению, из такого отчета невозможно понять, какая помощь и какие «иные мероприятия» имеются в виду.

За некоторые годы отчетов вовсе нет, а в тех, что есть, каждый раз к концу года остаются неиспользованными от 6 млрд до 8 миллиардов.

Директор одного из крупнейших московских фондов, занимающихся реальной благотворительностью, говорит, что это «гигантские средства». По его словам, остатки подобного размера могут накапливаться у фонда, когда он, например, собирается строить какое-то здание, но не сразу может начать стройку из-за того, что нужно получить разрешительные документы. По закону о благотворительной деятельности, благотворительный фонд может использовать на административные расходы до 20% поступающих средств.

О некоторых затратах фонда «Дар» можно узнать из картотеки арбитражных дел. Например, что в 2010 году «Дар» заплатил краснодарской компании ООО «Рикко-Стиль» 603 ,4 млн рублей за строительство «нежилого здания с плавательной дорожкой по адресу: РФ, Ивановская обл., Приволжский р-н, с. Миловка, «Усадьба Черневых («Усадьба Миловка»)», следует из документов суда, в котором «Дар» требовал взыскать с «Рикко-Стиль» аванс за работы, которые тот не выполнил, — большая часть уплаченной суммы.

Отчеты других фондов в общедоступной базе тоже дают скудную информацию, часто в них отображены только прочерки по всем статьям доходов и расходов. Например, про Фонд сохранения культурно-исторического наследия «Градислава», который, как выяснил ФБК, получил усадьбу в Миловке от «Дара» в виде пожертвования, можно узнать только, что в 2013 году он получил прибыль от некой предпринимательской деятельности в размере 531 тысячи рублей и еще 549 млн из неназванного источника, причем они не классифицированы ни как пожертвования, ни как доход.

Фонд поддержки социально значимых государственных проектов («Соцгоспроект») в 2012 году получил пожертвований на 58 млн, 103,6 млн потратил на целевые мероприятия — опять же, неизвестно, на какие именно. В 2013 году пожертвования достигли 261,8 млн, еще 9 млн фонд получил в виде прибыли от предпринимательской деятельности и 23 млн из «прочих» источников. На «иные мероприятия» (не благотворительность и не конференции) потрачено 204,9 млн. В 2015 году «Соцгоспроект» получил 1 млрд и израсходовал на благотворительную помощь 750 миллионов рублей. Но на какие добрые дела пошли эти деньги, выяснить совершенно невозможно: никаких следов деятельности ни «Дара», ни «Градиславы» обнаружить не удалось.

Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта, владелец дома приемов «Псехако» под Сочи, в 2015 году отчитался, что потратил 160 млн рублей на благотворительную помощь — и 211 млн на содержание аппарата управления, то есть на зарплату, аренду и прочие собственные расходы.

Из всех фондов, связанных с Дмитрием Медведевым, Фонд социально-культурных инициатив (ФСКИ) — наиболее открытый. Правда, он и не фигурировал в расследованиях как правообладатель недвижимости, но связан с фондом «Дар» — его дочерняя «Управляющая компания фонда «Дар» была зарегистрирована по тому же адресу, что и ФСКИ. Сам же Фонд социально-культурных инициатив располагается не в каком-нибудь бизнес-центре, где арендуют офисы десятки компаний, а в одноэтажном доме XIX века, на Большой Ордынке, 70, — представить, что организация, где президентом выступает Светлана Медведева, разделила бы маленький старинный особняк с какой-то чуждой организацией, сложно.

ФСКИ — единственный фонд из списка, у которого есть работающий сайт. Там есть описания проектов фонда, например: национальная целевая комплексная программа «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России», всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», «Академия молодых оперных исполнителей из России в Опере Монте-Карло», награда «Горячее сердце», диагностические центры «Белая роза» и другие. Но отчетов о том, от кого фонд получал пожертвования, как и на что их тратил, на сайте нет.

Как пройти в фонд?

Корреспондент «Новой» попытался получить отчеты у самих фондов. По телефону ФСКИ отвечает девушка по имени Кристиана, которая отказывается назвать свою должность и фамилию. Она сообщает, что фонд размещает отчеты «на других разных сайтах», затруднившись уточнить, на каких именно. Затем, посовещавшись с руководством, она перезванивает и говорит, что на сайте Минюста отчеты просто хранятся только один год, и они там были, а отчет за 2016 год появится только 15 апреля. Однако это неправда: на портале Министерства юстиции можно найти отчеты некоммерческих организаций с 2014 года.

После долгих препирательств Кристиана говорит, что ей нужно отойти, обещает перезвонить… и пропадает. Тем не менее

фонд прислал в редакцию посылку: папку с брошюрами об опасности ВИЧ, памятной книгой о людях, проявивших мужество при пожарах, под названием «Горячее сердце» и еще стопкой печатной продукции по программам, которые фонд перечисляет на своем сайте (за что спасибо. — Ред.). Очевидно, это и есть отчет о деятельности ФСКИ.

По крайней мере, один осязаемый проект ФСКИ — диагностические центры «Белая роза», в которых женщинам предлагается пройти бесплатное обследование на предмет возможных онкологических заболеваний. Судя по большому количеству отзывов в Сети, центры действительно работают, в 2014 году фонд «Белая роза» отчитался, что получил 90,7 млн рублей, на зарплаты потратил 303 000 рублей, на 18 млн закупил имущества.

Фонд «Градислава» не очень открыт для общения с прессой. Телефон, указанный при регистрации, принадлежит лично генеральному директору Ивану Карабинскому. При разговоре с корреспондентом «Новой» он отказался дать электронный адрес или факс, заметив: «Я же не могу вас идентифицировать как журналиста», — и предложил принести запрос в офис.

По адресу регистрации: Котельническая набережная, 25, строение 1, стоит офисное здание, таблички «Градиславы» на нем нет. Охранник на проходной сообщает, что Иван Игоревич Карабинский сам здесь не сидит, а сидит Роман Калистратович Костецкий. После звонка от охранника он выходит — высокий мужчина в пиджаке с седоватой шевелюрой. Представляется заместителем директора и забирает запрос.

На звонок корреспондента «Новой» в «Соцгоспроекте» ответила женщина — на вопрос, где можно посмотреть отчетность фонда и есть ли официальный сайт, она ответила: «Нет, у нас нет сайта», — и бросила трубку. Тогда мы попытались передать запрос в офис, и это было похоже на роман Франца Кафки «Замок».

Фонд зарегистрирован по адресу: улица Россолимо, дом 17, строение 2, — это бизнес-центр «Россолимо». В вестибюле центра висит список организаций, которые там расположены, указан и «Соцгоспроект» вместе с телефоном — тем же, что обозначен в учредительных документах: 8 495 287-45-61. Однако когда корреспондент «Новой» позвонил по этому телефону, представился и попросил принять запрос, женщина на том конце провода сказала фразу: «Ошиблись номером»… и бросила трубку.

Затем до «Соцгоспроекта» пытались по тому же номеру дозвониться охранники бизнес-центра — бесполезно, никто не отвечал. При этом сотрудники фонда, очевидно, находились на рабочем месте: корреспондент «Новой» связался с администрацией «Россолимо», и там сообщили, что прямо в момент разговора находятся «на связи» с представителем «Соцгоспроекта». Тем не менее после этого сеанса связи сотрудник администрации отказался предоставить «правильный» номер телефона и передал, что запрос можно оставить в почтовом ящике, после чего повесил трубку. Мы последовали совету — ответа редакция так и не получила.

Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта находится в здании на Кадашевской набережной, 6/1/2 (здание выходит сразу на две улицы и набережную, поэтому имеет адрес с двумя дробями). Вход в офисы здесь — со двора, нужно пройти через ворота, которые охрана открывает по звонку. Табличек на входе нет. Охранники, услышав от корреспондента, что требуется Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта, сначала долго выясняют, есть ли в здании такой фонд. Не слышал о нем и водитель, прогревающий у крыльца машину. Выясняется, что фонд есть, и охранники предлагают оставить запрос у них.

Запросы мы отправили 20 и 21 марта и ждем ответов. Пока мы получили только письма из ФСКИ, «Градиславы» и «Дара»: организации благодарят «Новую газету» за внимание к своей деятельности и мягко дают понять, что отчетов не предоставят. Например, так:

«Отчетность о деятельности Фонда представляется в органы, осуществляющие надзор за деятельностью некоммерческих организаций, в установленном законом порядке. Желаем редакции газеты новых творческих успехов, хороших новостей, достоверных и объективных материалов, взвешенных оценок, а главное — доверия читателей!», — гласит письмо из фонда «Дар», сотрудники которого прислали ответ на электронную почту «Новой» в виде файла Word без бланка.

Вместо отчета о деятельности ФСКИ журналисты получили:

Почетная книга «Горячее сердце» — 1 экз.

Иллюстрированное издание «Покровители семьи и брака Святые Петр и Феврония Муромские» — 1 экз.

Альбом 2-го Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Русский балет» — 1 экз.

Брошюра благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел» в Москве — 1 экз.

Брошюра благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел» в Муроме — 1 экз.

Брошюра благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел» в Тамбове — 1 экз.

Брошюра «Творческие школы «Мастерские искусств», Севастополь, 2015 — 1 экз.

Брошюра участника Всероссийской детской военно-исторической ассамблеи «Вечный огонь‑2016»,— 1 экз.

Приглашение на церемонию награждения лауреатов фестиваля «Славим Отечество» в храме Христа Спасителя на 10 ноября 2016 года — 1 экз.

Брошюра «ВИЧ-инфекция — глобальная угроза» — 2 экз.

Мини-брошюра «5 шагов, чтобы остановить ВИЧ» — экз.

Брошюра «Поздравляем! Вы беременны!» — 1 экз.