Поднявший флаг на Дне Воли минчанин: Это наш святой символ 11 29.03.2017, 9:13

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Андрей Осмоловский рассказал о своем героическом поступке.

Общественный активист и предприниматель Андрей Осмоловский, который 25 марта во время задержаний на площади Якуба Коласа поднял с асфальта бело-красно-белый флаг со словами «Поднимаем флаг обратно», рассказал «Белсату» о своем поступке и решение поднять флаг вверх.

«Я не мог стерпеть, что наш флаг топчут какие-то быки в милицейской форме, которые подавляют Беларусь, подавляют народ. Я совершил символичный поступок. Флаг должен подняться. И в прямом и в переносном смысле. Атмосфера была такая на митинге, что люди ничего не боялись. Во-вторых, сами омоновцы выглядели достаточно смешно. Мне даже хотелось над ними пошутить немного. Поэтому, честно говоря, не случайно я это по-русски сказал. В первую очередь, это было направлено к ним. Моя речь. Это наш настоящий флаг. Фактически он символизирует «Погоню». Какие бы легенды ни придумывали. Для нас это святой символ, под которым наши предки отстояли страну, которую мы имеем сегодня».

Мужчину задержали около автозака, но он избежал наказания.