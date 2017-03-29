Богдан Борусевич: Диалог с Лукашенко должен быть остановлен 6 29.03.2017, 9:21

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Диктатор должен понять простую истину: нет свободы – нет денег.

Состоялась встреча руководителей парламентов трех стран — Украины, Польши и Литвы. Разговаривали, среди прочего, о Балто-Черноморском союзе, в котором теоретически могла бы принять участие и Беларусь. Однако те проблемы, с которыми столкнулась наша страна, в том числе внутриполитическая ситуация, вряд ли поспособствует быстрому появлению делегации официального Минска в Сенате Польши, где и проходило заседание, сообщает «Белсат».

По итогам встречи Межпарламентской ассамблеи был подписан ряд деклараций, в том числе в области экономического и политического сотрудничества, а также по вопросам безопасности. И как утверждают представители трех стран Балтийско-Черноморского региона, участие Беларуси в заседании было бы к месту, если бы не меры Лукашенко: вместо реальное сотрудничества — пустые обещания, а вместо диалога с собственным народом — репрессии.

«Эта встреча должна была быть открытием наших трех стран — Литвы, Польши и Украины — для Беларуси. Но в своей декларации мы написали о том, что происходит в Беларуси, о нарушении прав и свобод. И мы против такой практики. Призываем власти Беларуси немедленно освободить всех задержанных», — заявил председатель Сената Польши Станислав Корчевский.

Освободить тех, кто уже арестован, и не допустить новых задержаний

Именно так звучит главное условие продолжения диалога с официальным Минском.

«Пока будут задержанные, диалог должен быть остановлен. Но когда задержанных освободят, мы должны продолжить диалог, так и с точки зрения интересов Польши, и всего Евросоюза важно общаться между собой», — высказался Богдан Борусевич, польский сенатор, партия Гражданская Платформа.

«На встрече мы постановили, что совместно — Литва, Польша и Украина — будем прилагать все усилия, чтобы такие репрессии не повторялись в Беларуси», — добавила Малгожата Копичко, польский сенатор, партия «Право и справедливость».

Украинцы помогут найти баланс?

В свою очередь представитель украинской делегации, председатель Комитета по международным делам Верховного Совета Анна Гопко обращает внимание на дилемму, которая появилась перед странами Балтийско-Черноморского региона. Мол, стоит найти баланс: с одной стороны — способствовать демократизации Беларуси, с другой — уменьшить влияние России на официальный Минск, в том числе благодаря участию Беларуси в интеграционных проектах с демократическими странами.

Нет свободы — нет денег

По словам присутствующих депутатов Польши, Литвы и Украины, волна репрессий в Беларуси может помешать не только политическим контактам, но и развитию бизнес-сотрудничества. А этот язык — язык денег и потерь для экономики — может быть более понятен Лукашенко и его министрам.