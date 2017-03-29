Белорусов призывают помочь участнику «Марша нетунеядцев» в Пинске 24 29.03.2017, 9:30

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Власти отказываются принимать передачи для Игоря Шершуна, пока не будут оплачены «услуги» ИВС.

Пинчанин Алесь Романович рассказал «Медиа-Полесье», что участнику «Марша нетунеядцев», который прошёл в Пинске 11 марта, Игорю Шершуну нужна помощь:

- Мать Игоря Шершунa, который отбывает 15 суток ареста за митинг 11 марта в Пинске, просит, чтобы ей помогли. Она была в ГОВД. Там сказали, что позволят передать передачу только в случае, если она, хотя бы частично, оплатит пребывание Игоря в ИВС.

К сожалению у нее сейчас нет денег.

Если кто хочет помочь, звоните мне +375299394119. Или ей +375444651730 (Нина Алексеевна).