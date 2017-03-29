Стали известны «дойные коровы» государства в 2017 году 34 29.03.2017, 9:49

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У рентабельных организаций изымут часть дохода в государственный целевой бюджетный фонд нацразвития.

Перечень высокорентабельных организаций утвержден постановлением Совета Министров, сообщает ej.by.

В него входят 34 компании:

Белорусская универсальная товарная биржа, Борисовский завод медицинских препаратов, «Минскинтеркапс», «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», «Белмедпрепараты», «Редакция газеты «Медицинский вестник», Белорусский государственный геологический центр, Белорусский научно-исследовательский институт транспорта «Транстехника», «Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь», Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг, «Белгосстрах», «Белэксимгарант», Белорусская национальная перестраховочная организация, «Волатавто», «КБ Радар» – управляющая компания холдинга «Системы радиолокации», «140-й ремонтный завод», «558-й Авиационный ремонтный завод», «2566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения», «Медпласт», «ГосСтройИнжиниринг», Минский завод игристых вин, Гродненская табачная фабрика «Неман», «Мозырьсоль», «Гомельтранснефть Дружба», Управление капитального строительства города Витебска, Коммунальное унитарное предприятие по организации рыночной торговли «Рынок» Оршанского райисполкома, «Гомельоблтеплосеть», «Мингорсправка», Минский городской центр инжиниринговых услуг, Тендерный центр Мингорисполкома, Минский городской центр по ценообразованию в строительстве, «СМЭП Мингорисполкома», Управление капитального строительства Ленинского района г. Минска, Управление капитального строительства Запад.

Эти предприятия отдадут государству часть прибыли (дохода) по результатам работы за 2016 год ежемесячно равными долями с апреля по июль 2017 года.