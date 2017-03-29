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Новые герои протестов в картинках: В сети началась акция #Этоя

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  • 29.03.2017, 9:56
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День Воли подарил Беларуси новые примеры для гордости и подражания.

Белорусы публикуют в социальных сетях плакаты с новыми героями весенних уличных протестов.

В то время как почти всех оппозиционных политиков и наиболее активных участников акций задержали накануне Дня Воли в надежде, что без лидера белорусы ничего не сделают, наши люди доказали обратное.

Восхищение вызвали ряд участников Дня Воли: кто-то поднял флаг с земли, дедушка убежал из автозака, девушку с улыбкой на лице несли омоновцы.


Мнение

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