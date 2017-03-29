Данкверт ответил на вопросы белорусской прокуратуры 8 29.03.2017, 10:02

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Сергей Данкверт

Глава Россельхознадзора объяснил все последние запреты на ввоз животноводческой продукции.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт дал ответы на вопросы генеральной прокуратуры Беларуси, сообщила «Известиям» пресс-секретарь службы Юлия Мелано.

Данкверт направил ответы в Генпрокуратуру РФ, через которую идет переписка. В письме российский чиновник подробно объяснил причины запрета на ввоз мясной и молочной продукции ряда предприятий «союзного государства».

Пресс-служба уточнила, что в Россельхознадзор поступили вопросы от лица российской прокуратуры, при этом с полным содержанием письма генпрокуратуры Беларуси в службе не знакомы.

— Ключевые вопросы были о причинах запрета поставок мясных и молочных продуктов с ряда предприятий. Мы со своей стороны предоставили подробный отчет по всем нарушениям, которые мы выявляли, проведенным задержаниям продукции, по отклонениям, выявленным в результате лабораторного анализа. Это довольно большой пакет документов, ответы совершенно рядовые, — сообщила Юлия Мелано.

По ее словам, вопросы касались причин ограничений в отношении животноводческой продукции из Беларуси, введенных в последнее время. В ответе перечислены все случаи и основания для каждого конкретного случая.

В частности, в числе последних ограничений — запрет поставок говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области с 6 февраля. У российских ветеринаров имелись подозрения, что часть продукции после повторной упаковки и перемаркировки поступала в Россию через Беларусь из Европы и с Украины, однако белорусская сторона не расследовала подобные факты. В Россельхознадзоре сочли, что продукция неизвестного происхождения представляет угрозу с точки зрения биологической безопасности.

Запрет на поставки касался продукции от белорусских предприятий «Онэксимпрод», «Георгий и сыновья», «Террамит» и «Лельчицкого райпо», компании «Производственный комбинат». В «Георгии и сыновьях» «Известиям» сообщили, что из-за запрета поставок в Россию компания находится на грани банкротства, и предположили, что в аналогичной ситуации находятся другие предприятия.

В пресс-службе Генпрокуратуры РФ во вторник не смогли уточнить, получено ли письмо Сергея Данкверта и в какие сроки информация может быть направлена белорусским коллегам.

В начале февраля этого года Лукашенко поручил МВД Беларуси возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора. В рамках доследственной проверки белорусская Генпрокуратура направила российским коллегам вопросы к чиновнику.