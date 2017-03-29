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В Китае нашли крупнейший в истории страны золотой рудник

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  • 29.03.2017, 10:10
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Запасы золота в нем оценивают в 22 миллиарда долларов.

Крупнейший в истории Китая золотоносный рудник, запасы которого оценивают в 22 миллиарда долларов, обнаружили на востоке страны, сообщает агентство China News со ссылкой на компанию Shandong Gold Group (перевод – РИА «Новости»).

Рудник с 382 тоннами запасов золота обнаружили ранее в этом году в местечке Силин на полуострове Цзяодун в провинции Шаньдун. Сообщается, что запасы драгоценного металла простираются на расстояние двух километров, а толщина слоя — 67 метров. Содержание золота в породе составляет 4,52 грамма на тонну.

Сообщается, что если рудник будет работать с ежедневной производительностью 10 тысяч тонн, то может работать безостановочно на полную мощность в течение 40 лет.


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