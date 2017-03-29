Белорусы собрали более $20 тысяч в помощь героям Дня Воли 8 29.03.2017, 10:23

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Фото: AP/Сергей Гриц

Белорусская солидарность в действии.

В интернете продолжается кампания сбора денег для семей арестованных накануне и в День Воли. По состоянию на утро 29 марта уже собрано более 20 тысяч долларов.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил активист независимого профсоюза РЭП Андрей Стрижак.

Сбор идет одновременно в Беларуси и среди белорусов зарубежья в 11 странах.

Сбор идет через профсоюз радиоэлектронной промышленности (РЭП), а также через частных лиц. Желающие помочь могут обратиться к координаторам инициативы BY_help.

Напомним, что 27 марта в Беларуси прошли суды над задержанными в День Воли.