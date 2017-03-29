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Хрущева и маршала Рокоссовского лишили званий почетного гражданина Щецина

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  • 29.03.2017, 10:30
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Семь человек, в том числе Константина Рокоссовского, лишили звания почетного гражданина польского города Щецин.

Как сообщает Gazeta Wyborcza, щецинские депутаты лишили этого звания "семерых коммунистических активистов и советских командиров".

Кроме Рокоссовского в список попали Болеслав Берут, Никита Хрущев, Владислав Гомулка, Павел Батов, Владимир Джанджгава и Эдвард Осубка-Моравский.

Постановление подготовил клуб депутатов правящей партии "Право и справедливость". Также документ поддержали члены оппозиционной "Гражданской платформы".

В пояснительной записке говорится, что звания почетных граждан вышеупомянутым людям в период между 1945 и 1989 годами присваивались "под давлением обстоятельств и политической атмосферы".


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