Хрущева и маршала Рокоссовского лишили званий почетного гражданина Щецина

Хрущева и маршала Рокоссовского лишили званий почетного гражданина Щецина2
- 29.03.2017, 10:30
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Семь человек, в том числе Константина Рокоссовского, лишили звания почетного гражданина польского города Щецин.
Как сообщает Gazeta Wyborcza, щецинские депутаты лишили этого звания "семерых коммунистических активистов и советских командиров".
Кроме Рокоссовского в список попали Болеслав Берут, Никита Хрущев, Владислав Гомулка, Павел Батов, Владимир Джанджгава и Эдвард Осубка-Моравский.
Постановление подготовил клуб депутатов правящей партии "Право и справедливость". Также документ поддержали члены оппозиционной "Гражданской платформы".
В пояснительной записке говорится, что звания почетных граждан вышеупомянутым людям в период между 1945 и 1989 годами присваивались "под давлением обстоятельств и политической атмосферы".