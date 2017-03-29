Что происходит со сборной Беларуси 7 Николай Ходасевич

29.03.2017, 10:59

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Фото: MICHAEL CAMPANELLA/Getty Images

Как живем, так и играем.

0:7 в Стокгольме и Скопье. Есть ли этому позору какое-то объяснение?

Игорь Криушенко закончил среднюю школу с золотой медалью. Домашние задания выполнял исправно и безукоризненно. И тренерскую работу между Швецией и Македонией тоже проделал подчеркнуто педантично.

Мы хотели обновления состава сборной Беларуси, потому как тот, в Швеции, заклеймен позором и его желательно было упрятать от людских разгневанных взоров. Тренерский штаб так и поступил. Схема осталась базовой с тремя центральными защитниками, на поле с первых минут вышел лишь Сергей Политевич, а всем остальным заявленным представилась возможность показать и доказать, почему не в их сторону пару дней назад качнулся выбор тренерского штаба.

Что мы увидели? Ту же сборную, только с новыми лицами, которая не очень понимает, как организованно двигать мяч вперед и как дисциплинированно держать оборону. А совместить два основополагающих футбольных приема – задача и вовсе оказалась неподъемной. Найдите пять отличий, пересмотрев два поединка. Хотя не теряйте времени и почитайте хорошую книгу.

Между тем отличник Игорь Криушенко по ходу матча сделал все, что так активно обсуждалось болельщиками и специалистами в последние дни по следам жесткой оплеухи в Стокгольме. Пропустили в первом тайме – в перерыве снял одного из центральных защитников Политевича и бросил на поле второго нападающего Скавыша. Через 15 минут поменял подуставшего Родионова на Сигневича и освежил фланг быстроногим Гордейчуком. Пропустили еще два мяча – вместо классического опорника двинул креативного Брессана. Потом вышли и Риос, и Мартынович, но это было уже непринципиально. Если лошадь устала, то она не хочет пахать.

Наша лошадь безнадежно устала.

Скажите, в чем природа ошибок Гутора и Горбунова? Два матча подряд – два почти судьбоносных для поединков ляпа вратарей. Один постоянно играет в Греции, второй начал сезон на скамейке запасных в России, но за четыре дня оба влипли в одинаковую скверную историю. Лишь Сергей Черник уехал во Францию с чистой совестью, но наверняка и с легкой обидой – даже постоянное место в основе «Нанси» не гарантировало ему статус основного в национальной команде.

Василий Хомутовский говорит, что причина ошибок в заложенной школе и той постоянной работе, которую проводят голкиперы в клубах. Ни про школу, ни про работу узнавать сейчас не хочется. Мне кажется, все дело в эмоциональном командном тонусе. И вратари, которые наиболее чувствительны, ошибки которых наиболее заметны, как никто другой в психологическом плане ощущают, все хорошо в коллективе или все как-то так. Ошибались в Швеции и Македонии, потому что микроклимат, наверное, все-таки как-то так – он заметен даже с экрана телевизора. Comsi comsa – говорят французы. Ни то, ни се – по-нашему.

Вы понимаете, что происходит со сборной Беларуси? Куда мы идем сегодня, что мы строим на этом пути, на что мы рассчитываем послезавтра? У нас ведь нет притягательной идеи, которая всегда помогала коротать провальные отрезки отборочных турниров. Она помогала нам не закисать и по-детски верить, что все будет хорошо.

А что мы видим сейчас? Криушенко сразу сказал, что нужен результат. И с этим можно было согласиться на первой пресс-конференции, потому что у нового тренера и выбора-то не было в программных обещаниях. Он пришел в сборную впопыхах, проигрывая с клубом трофей и упуская потенциальный трофей с видом на европейский календарь, поставил подпись под однолетним договором подряда и на вопрос журналистов в лоб ответил, что удачное стечение обстоятельств может позволить ему продолжить работу в главной команде страны в следующем отборочном турнире.

У тренера нарисовался четкий план, а у футболистов, которые оказались вызванными на эти спаренные матчи, – плана нет. У них вообще нет даже представления, зачем играть за и для Криушенко сегодня или кто придет завтра. Да уже, наверное, этому измученному неудачами в сборной и карьерными тяготами поколению и не важно – они видели и Кондратьева, и мимолетно Зыгмантовича, и Хацкевича, и без тренера три месяца спокойно жили. Новый коуч до конца года? Да без проблем.

Вы сейчас резонно можете заметить, что они профессионалы и играют за родную страну, но я на всякий случай вам напомню, что они тоже люди. И они тоже хотят гореть идеей, хотят когда-нибудь попасть на топ-турнир, побеждать македонцев и не стесняться выходить на улицу после матчей. Но чтобы что-то горело, нужно уметь зажигать. Приход нового тренера в сборную Беларуси не вызвал бурю эмоций ни на поле, ни за его пределами.

Мы все просто чертовски устали.

Не знаю, как было бы по результату, если бы национальную сборную возглавил, к примеру, молодой и пускай даже неизвестный итальянец. Или немец. Или испанец. Не суть важно. Но абсолютно уверен, что главная команды страны начала бы новую увлекательную главу в своей истории, которая вызывала бы интерес и у игроков, и у специалистов, и у болельщиков, и у простых обывателей. Вполне возможно, вместе с 16-летним македонцем в Скопье вышел бы на замену и 16-летний белорус. Мы бы обсуждали его два неуверенных паса назад и тихонько мечтали, что с этим-то талантом через пару лет покажем всему миру, на что реально способны. Но сегодня мы не мечтаем, а прячем глаза, потому что нам дико стыдно за национальную сборную. Думаю, у некоторых даже не осталось негативных эмоций. Допускаю, некоторым даже все равно.

Все равно – что может быть страшнее?

Николай Ходасевич, «Трибуна»