Британский журналист рассказал, как над ним издевалась белорусская милиция 28 29.03.2017, 11:26

Филип Уорвик в автозаке

То, через что ему довелось пройти, Филип Уорвик называет «унижением» и «адом».

Британский журналист Филип Уорвик, приехавший на несколько дней в Минск с охваченного войной Донбасса, предпочел туда поскорее вернуться после того, как попал в руки белорусской милиции 25 марта на проспекте Независимости, пишет belaruspartisan.org.

Уорвик — фотограф и радиожурналист. Он работает на англоязычную службу Международного французского радио (RFI), радиостанцию Deutsche Welle и другие СМИ. В последние несколько лет много работал на охваченном войной Донбассе, откуда и приехал в Беларусь, чтобы познакомиться с нашей страной и общественно-политической ситуацией в ней.

Общественно-политическую ситуацию белорусская милиция 25 марта объяснила ему на пальцах, точнее на кулаках. Британский подданный был не только задержан в центре Минска, но и сильно избит.

Филип Уорвик рассказал подробности того, что произошло с ним в белорусской столице на День Воли.

Около двух часов дня 25 марта Уорвик оказался в одном из эпицентров «зачистки» города от людей — на проспекте Независимости, в районе между улицами Петруся Бровки и Гикало. Он воспользовался небольшим проходом, оставленным ОМОНом для журналистов, и счел за лучшее вернуться в свой хостел. Ему пришлось идти пешком до станции метро Площадь Победы. Как и тем, кто в это время возращался с устроенной в ЦУМе распродажи. Поскольку станция метро Площадь Якуба Колоса была закрыта, наземный транспорт здесь также не останавливался.

Люди, которые шли рядом с ним, по свидетельству Уорвика, ничего не выкрикивали, не скандировали, не размахивали флагами и не держали их в руках. Внезапно на большой скорости рядом остановились автозаки, оттуда выскочили бойцы ОМОН в полной аммуниции и начали «охоту на людей». Вели они себя как «одержимые», рассказывает Уорвик, беспорядочно хватая всех, кто попадался под руку, и бросая их в автозаки.

В первую волну «хапуна» его схватили трое бойцов. Он закричал, что иностранец, и кто-то старший дал приказ отпустить его. Однако, в следующий набег спустя несколько секунд его снова схватили трое ОМОНовцев, подняли в воздух и бросили ногами вперед в автозак. Внутри было от четырех до пяти камер, размером со шкафчик для раздевания, метр на метр.

«Внутри автозака молодой ОМОНовец ударом кулака бросил меня в камеру. Я упал на спину, он наступил на мою лодыжку, ударил меня в бедро и ногой по голове. К счастью, на мне была толстая шерстяная шапка, которая смягчила удар», — рассказывает Уорвик.

Спустя несколько секунд в ту же маленькую камеру бросили пожилого человека лет шестидесяти, который упал прямо на британца. Так они и ехали около получаса до отделения милиции.

Во дворе которого всех задержанных, 20-30 человек, молодых людей и пенсионеров, мужчин и женщин, поставили к стене на «растяжку».

Уорвик снова пытался объяснить, что он иностранец, когда его выводили из автобуса. Тогда милиционер схватил его за шею, стал душить и ударил лицом об стену, а также по коленям сзади. От этих ударов Уорвик упал на землю.

Стоявший рядом молодой человек прошептал ему, чтобы он подчинялся приказам милиции и «рассказал миру после освобождения о том, что тут творится».

Этим молодым человеком, как стало известно позже, был пинчанин Евгений, которого схватили на проспекте Независимости вместе с супругой. Он подтвердил рассказ Филипа Уорвика и сказал, что «били его очень жестко». Находились же они в РУВД Партизанского района.

Британца отвели в кабинет на допрос, он предъявил свой паспорт и потребовал сообщить посольству Великобритании о его местонахождении. В милиции по-английски никто не говорил, общались через переводчицу, некую Татьяну Руденко, по телефону. Ей Уорвик сказал, что общаться с милицией он согласен только в присутствии представителя посольства.

«Мне ответили, что посольство Великобритании якобы закрыто на выходные и до понедельника с ним нет связи, что было неправдой. Также в милиции мне сказали, что Беларусь руководствуется некими иными законами в подобных ситуациях. Одним словом, мне отказали в доступе к представителям посольства», — рассказывает Уорвик.

Спустя три часа после задержания Уорвика схватили за руки и куда-то потащили двое мужчин в штатском. Он не понимал что происходит, звал на помощь, а они скрутили ему руки за спиной, перевернули вниз головой, швырнули на пол и встали коленями на его лодыжки, а кто-то надавил коленом на позвоночник. Уорвик ударился грудной клеткой об пол, от сильного удара начал задыхаться, что вызвало смех у его мучителей.

Затем некая Ольга Николаевна составила на него протокол. Документ самому Уорвику не показывали и копий не давали. Никаких объяснений милиции он сам не давал.

После пяти часов содержания в отделении у него также взяли отпечатки пальцев и сфотографировали — «в целях его собственной безопасности».

Между 8 и 9 часами вечера сотрудники ОМОН без бейджиков и каких-либо знаков отличия продиктовали той же Ольге Ивановне второй протокол. Причем никто не спрашивал у британца никаких пояснений. Протокол для него не переводили и не показывали ему. В течение шести часов, которые длилось его задержание, Уорвику несколько раз говорили, что посольство уведомлено о его задержании, что он опровергает. Сам он как минимум трижды просил переводчицу Татьяну Руденко позвонить в посольство, но она отвечала, что не может этого сделать. Сотрудники Партизанского РУВД представлялись британцу «Иваном Ивановичем» или же «Александром Александровичем». И не сообщали, где он находится, называя отделение просто выдуманным номером. То, через что ему довелось пройти, Филип Уорвик называет «унижением» и «адом». Он также задается вопросом, почему через то же самое должны проходить сотни мирных белорусов. Изначально Уорвик планировал задержаться в Беларуси дольше, но в итоге он поменял ранее купленные билеты на ближайший рейс и улетел в Украину.