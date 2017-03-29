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Стали известны наиболее впечатляющие строения мира

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  • 29.03.2017, 11:32

Список включает яркие и необычные архитектурные объекты из различных стран, которые по праву можно считать шедеврами архитектуры.

Издание The Business Insider (перевод – korrespondent.net) обнародовало список наиболее ярких архитектурных строений мира. Полный перечень включает 32 объекта, которые были созданы в разные эпохи.

В частности, упомянуты храмовый комплекс Гёбекли-Тепе в Турции, возраст которого, предположительно, составляет 12 тысяч лет, комплекс станций нью-йоркского метро Фултон стрит Сабуэй Стейшен, Золотой храм в Индии и другие постройки.

Храмовый комплекс Гёбекли-Тепе в Турции

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