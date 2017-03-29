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Из Беларуси после Дня Воли депортируют двух украинцев

  • 29.03.2017, 11:41
Фото: Viktor Drachev/TASS/Getty Images

Пока задержанные находятся в ЦИП в Минске.

В Минске во время Дня Воли были задержаны трое граждан Украины. Двоих суд постановил депортировать на родину, еще одного арестовали на 15 суток, сообщает ВВС Украина со ссылкой на представителя Департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича.

Одного украинца привлекли к административной ответственности, его действия квалифицировали как мелкое хулиганство, сказал дипломат.

Пока задержанные находятся в центре изоляции правонарушителей в Минске.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, имя первого задержанного 25 марта украинца — Руслан Терещенко. Ему назначили 15 суток ареста, обвинив в мелком хулиганстве и неповиновении законному требованию должностного лица.

Днем ранее МИД Украины отправил ноту в МИД Беларуси для получения информации о причинах и обстоятельствах задержания.

27 марта в Минске прошли массовые суды над задержанными на не разрешенных властями акциях по случаю Дня Воли 25 и 26 марта.


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