Домик у моря по цене коттеджа у Заславского водохранилища 3 29.03.2017, 11:52

Цены на недвижимость на «побережье» Минского моря впечатляют.

Белорусский вариант домика у моря — это коттедж на берегу Заславского водохранилища в деревне Лапоровичи. У водохранилища есть второе название — Минское море, а у деревни — негласный статус «курортной» застройки, где живут знаменитости отечественного спорта, пишет tut.by.

Готовые дома со всеми коммуникациями и видом на море тут продают в небольшом количестве. Разбежка в ценах — фантастическая. Максимальная цена за дом в Лапоровичах — 2,5 миллиона долларов. Минимальная — 60 тысяч долларов за коробку на 5 сотках.

Впрочем, готовый дом со всеми коммуникациями можно купить и за 155 тысяч долларов. Общая площадь — 100 квадратных метров, участок — 16 соток. Коттедж стоит не на первой береговой линии, но за счет возвышенности отсюда хорошо видно море, пусть и Минское.

В Батуми — популярном грузинском курорте на берегу Черного моря — в пределах 150 тысяч долларов можно купить дом большей площадью, но тоже не на первой береговой линии. Тот, что мы выбрали, находится на улице Свишевского. Дом общей площадью 300 квадратных метров, трехэтажный, газифицирован. В доме — пять спален, гостиная, кухня, столовая, кабинет, два санузла, два балкона. Участок — 24 сотки.

За эти же деньги можно найти дом и ближе к морю, например, на улице Диасамидзе. Там продают двухэтажный дом общей площадью 180 квадратных метров. В нем пять комнат, один санузел. Участок всего 5 соток. В доме есть вода и газ, топят камином (дрова).

В Одессе за 150 тысяч долларов искать дом на первой береговой линии нет смысла. На второй с такой суммой выбор будет минимальный. Например, в Суворовском районе Одессы на улице Морской предлагают одноэтажный «дом из ракушняка» (так пишут в объявлении, речь о ракушечнике). Общая площадь — 85 «квадратов». В доме три комнаты, газ-вода, совмещенный санузел. Участок — 9 соток. На территории участка есть гараж, пристройка, сад, баня. До моря, говорится в объявлении, две минуты ходьбы.

За эти же деньги можно найти дом и приличнее, и еще ближе к морю, если не завязываться на курпных курортных городах. В городе Скадовске (Херсонская область) за 150 тысяч долларов предлагают двухэтажный дом в 500 метрах от моря. Общая площадь — 120 квадратных метров, участок — 8 соток. Есть гараж.

В Болгарии выбрать дом в пределах 130−140 тысяч евро не проблема, но не всегда море будет в шаговой доступности. Например, вилла «в красивом комплексе на холме, рядом с городом Ахелой». Это в 8 км от Солнечного берега — и в двух километрах от пляжа. Поскольку вилла располагается на возвышенности, море видно из окон. Общая площадь дома — 180 квадратных метров. В нем два этажа, несколько спален, санузлов, открытая веранда.

Если хорошо поискать, то можно найти дом на берегу моря, и дешевле. За 99 тысяч евро предлагают половину нового двуэтажного дома в Созополе, в комплексе домов «Райский Залив». От дома до моря — всего 150 метров. Общая площадь — 126 квадратных метров. Первый этаж включает прихожую, гостиную, кухню, санузел и террасу, второй — три спальни, две ванные комнаты и балкон.

В Литве в пределах 130−140 тысяч евро можно подобрать аккуратный домик недалеко от моря в курортных городах Паланга и Клайпеда. Двухэтажный «каркасник» общей площадью 120 квадратных метров продают в Паланге. Там есть все коммуникации. Отопление на твердом топливе. В объявлении сказано, что дом продается со всей мебелью и техникой.