История становления самого богатого клана России 29.03.2017, 12:10

Оффшоры из 90-х, бегство и песни для Стаса Михайлова.

Покупателями украинской "дочки" "Сбербанка" стали Саид Гуцериев и Григорий Гусельников. По иронии судьбы, Гусельников – в прошлом владелец "Вятка-банка" – покинул Россию после обысков и проверок, связанных с Алексеем Навальным. В 2012 году именно Гусельников был основным спонсором ФБК, а в "Вятка-банке" хранились деньги Навального и тогдашнего губернатора Кировской области Никиты Белых, пишет currenttime.tv.

Но в случае с продажей бизнесменам украинского "Сбербанка", финальным покупателем выступает скорее весь большой клан Гуцериевых. О становлении самой богатой семьи России и ее тесных связях с главой "Сбербанка" Германом Грефом.

Семья Гуцериевых – самый богатый клан России. Совокупное состояние ингушских бизнесменов достигает почти $10 млрд. В основном все деньги – в руках главы клана, Михаила Гуцериева, которому семья и обязана своими активами.

В бизнесе участвуют не так много членов большого семейства. Помимо Михаила, это его младший брат Саит-Салам – состояние $1,6 млрд, и сын сестры Микаил Шишханов – $1,8 млрд. Единственный актив клана, где у Гуцериева старшего не контрольный пакет – это "Бинбанк", где 60% принадлежат Шишханову.

Группа "Бин" – это нефтяной, строительный, банковский, девелоперский бизнес. Но крупнейший актив Гуцериевых – компания "Русснефть" – не путать с "Роснефтью". Вся история семьи Гуцериевых и этой компании – могла стать такой же вехой в энциклопедии путинской России, как ЮКОС и Михаил Ходорковский.

Михаил Гуцериев первые деньги заработал в 13 лет – торговал самодельными открытками в Джамбуле, а на первую прибыль купил все билеты на киносеанс и с пошел вдвоем с другом смотреть фильм в пустом зале.

Первый миллион заработал в Чечне и Ингушетии в 90-е, в частности, был инициатором создания в Ингушетии первой в России офшорной зоны. Занимался финансами. Открыл "Бинбанк". В нулевые начал строить нефтяной бизнес. Его компания "Руссефть" была самой быстрорастущей в отрасли. А ее становление совпало с крахом ЮКОСа.

Банкротством крупнейшей в России компании и переделам ее активов занимался Игорь Сечин. Гуцериев это понимал и в аукционах не участвовал. Но однажды не удержался и купил одну из бывших компаний Ходорковского. Сечин ему этого не простил. Гуцериев нарушил негласные правила игры, заданные Путиным и его ближним кругом. Игорь Иванович в привычной манере, уже отточенной на ЮКОСе, решил лишить его всего.

Атакой на Гуцериева занимались Игорь Сечин и на тот момент директор ФСБ Николай Патрушев. За несколько месяцев на него и его компании завели 70 уголовных дел. Обыски, давление, шантаж, задержания сотрудников. В итоге вынуждают продать бизнес. И бежать. На машине, через Минск в Турцию. Оттуда – в Лондон.

Три года заточения на островах. Самый страшный момент в жизни бизнесмена – смерть сына при невыясненных обстоятельствах в Москве. А он не мог даже прилететь к нему.

"Это невозможно описать словами: я в Лондоне, а мой мальчик умер в Москве, и приехать я к нему не могу, потому что в розыске", – говорил он тогда, в 2007.

Гуцериеву все-таки удалось приехать в Баку, где в Голубой мечети прошло прощание с его сыном. Тогда Гуцериев полностью поседел за несколько недель. И так до конца и не пережил те дни.

Гуцериев – единственный из беглых олигархов, попавших в сечинскую опалу, но кому удалось вернуться. Личный претензий у Путина к нему не было. Нужно было лишь уговорить президента дать зеленый свет.

Помог глава Герман Греф. С Гуцериевым они больше, чем просто знакомые: банкиры дружат с 90-х. Греф, которого, в свою очередь, связывают давние отношения с Путиным – они еще вместе работали в питерской мэрии. выступил переговорщиком. И упросил президента пустить Гуцериева обратно.

Все претензии с ингушского миллиардера сняли. Вскоре после возвращения он вернул себе нефтяной бизнес. И за несколько лет не только восстановил, но и приумножил семейное состояние.

Второй сын Гуцериева Саид, который формально выступил покупателем "Сбербанка" в Украине – сегодня главный наследник империи. Самому Саиду сейчас принадлежит ряд компаний, главная из которых – Орский Нефтеперерабатывающий завод. Гуцериев-младший из своих 28 лет 17 прожил в Лондоне, но в последние годы все чаще бывает в России.

"Я имя свое сделал. Те люди, которые бизнесом занимаются, знают меня. Поэтому мне не надо больше ничего, – признает глава семьи. – Я сейчас делаю другое имя – имя творческое. Саид будет вникать в бизнес все больше и больше. Когда-то моя доля будет его. Никуда не денешься".

О том, что есть такой Саид Гуцериев мир узнал ровно год назад. 26 марта произошла самая дорогая свадьба в истории – Саид женился на ингушской девушке Хадиже.

О свадьбе написали все мировые таблоиды. Два дня гуляли: сперва в Москве, затем в Лондоне. На церемониях выступали Стинг, Дженнифер Лопес, Энрике Иглесиас, Элтон Джон и Бейонсе. Всего на свадьбу века ушло по скромным подсчетам 20 миллионов евро: гонорар Дженнифер Лопес составил пять миллионов, а Элтона Джона – семь.

Сам Гуцериев обещает отойти от дел в ближайшие пять-семь лет. И посвятить свою жизни стихам и музыке. Миллиардер в последние годы больше занят шоу-бизнесом, чем просто бизнесом. Скупил половину российских радиостанций – от "Лав-Радио" до "Радио Шансон" – и пишет песни российским поп-звездам: от Димы Билана до Аллы Пугачевой и Стаса Михайлова.